Serdivan Belediyesi Yaz Spor Okulları Açıldı

Spor

Serdivan Belediyesi'nin ücretsiz olarak düzenlediği Yaz Spor Okulları'nın açılış töreni coşkulu bir şekilde gerçekleşti. Serdivan Belediye Başkanı Osman Çelik'in de konuşma yaptığı törene çocuklar ve aileleri büyük ilgi gösterdi. Törende yaz spor okullarında eğitim görecek olan çocuklara formaları da teslim edildi.

Futbol, voleybol, basketbol ve jimnastik branşlarında eğitim imkanı sunan Yaz Spor Okulları'na 8-15 yaş arası çocuklar katılıyor. Alanında uzman ve deneyimli eğitmenler tarafından gerçekleştirilen eğitimler sırasında çocuklar, sporun temel prensiplerini öğrenmenin yanı sıra, takım çalışması, disiplin ve fair-play gibi önemli değerleri de kazanma imkanı bulacaklar.

Serdivan Belediye Başkanı Osman Çelik yaptığı açılış konuşmasında, "Seçimlerde de söz verdiğimiz üzere çocuklarımızı ve gençlerimizi spor yapmaya teşvik edeceğiz. Bu kapsamda düzenleyeceğimiz yaz spor okullarından evlatlarımız ücretsiz olarak faydalanabilecek. Evlatlarımızı tüm olumsuzluklardan uzak tutmak ve sağlıklı bir nesil yetiştirebilmek için üzerimize düşen ne varsa yapmaya devam edeceğiz. Tüm öğrencilerimize ücretsiz yaz spor okullarımızda başarılar diliyorum" ifadelerine yer verdi. - SAKARYA