Dulkadiroğlu Belediyesi tarafından dünya şampiyonunun ismi şampiyonadan çıkarıldı

Eski dünya ve Avrupa güreş şampiyonu Şeref Eroğlu, geleneksel güreş organizasyonundan Dulkadiroğlu Belediyesi tarafından isminin kaldırılmasına tepki göstererek, "Biz kimin neyi ne için yaptığını biliyoruz. Ama her şeyin bir zamanı var. Takdir Kahramanmaraşlıların. Ben o güreşe katılmam. Niye gelenekleri bozuyorsunuz? Niye insanların isimleriyle oynuyorsunuz? Bana o ismi bugünkü belediye başkanı vermedi" dedi.

Kahramanmaraşlı eski milli güreşçi, dünya ve Avrupa şampiyonu Şeref Eroğlu, memleketinde kendi adını taşıyan geleneksel güreş organizasyonundan isminin kaldırılmasına tepki gösterdi. Daha önce Güreş Federasyonu Başkanlığı da yapa Eroğlu, yıllardır kendi adıyla gerçekleştirilen Şeref Eroğlu Dereköy Güreşleri'nin Dulkadiroğlu Belediyesi tarafından isminin değiştirilmesini eleştirdi. Bu kararı doğru bulmadığını ifade eden Eroğlu, organizasyona katılmayacağını açıkladı.

Uluslararası arenada kazandığı madalyaları gösteren Eroğlu, 1997 Büyükler Dünya Şampiyonluğu, Avrupa şampiyonlukları ve 2004 Atina Olimpiyat Oyunları'nda elde ettiği olimpiyat ikinciliğinin Türkiye adına büyük başarılar olduğunu söyledi. Başarılarını alın teriyle kazandığını dile getiren Eroğlu, "Altı Avrupa şampiyonluğum var. Bu da onlardan biri, sembolü. 1997 Büyükler Dünya Şampiyonluğu madalyam. 2004 Atina Olimpiyat Oyunları'nda olimpiyat ikincisi oldum. Bunu bu ülkede başaran, bu memlekette tek adamım. Varsa bir örneği daha, altı Avrupa şampiyonluğunun üçünü kazanan biri varsa, ben ona ayağa kalkar selam dururum. Biz konuşmuyoruz diye bazı şeyleri görmüyor değiliz. Her işin bir raconu vardır. Benim köyümde, benim adıma yapılan Dereköy Güreşleri 23 yıldır bu isimle devam ediyordu. Bugün ne oldu da bundan rahatsız olunuyor? Ben bu memlekette unvanlarım elimden alınınca bir adam olmadım. Herkes konumunu, durduğu yeri bilirse daha iyi olur. Bunun hesabını Kahramanmaraşlılar sorar, sorması da gerekir" dedi.

"Ben o güreşe katılmam"

Madalyalarını hayatını adayarak kazandığını ifade eden Eroğlu, "Bazı şeyleri yaparken iyi düşünmek lazım. Biz kimin neyi, ne için yaptığını biliyoruz. Ama her şeyin bir zamanı var. Takdir sizin, takdir Kahramanmaraşlıların. Ben o güreşe katılmam. Niye gelenekleri bozuyorsunuz? Niye insanların isimleriyle oynuyorsunuz? Bana o ismi bugünkü belediye başkanı vermedi. Ali Sezal başkanımdan başlayarak Hayrettin Başkanıma ve bugün Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı, şehrin emini Fırat başkanıma kadar hepsine teşekkür ediyorum. Bize sahip çıktılar, isimlerimizi yaşattılar. Her zaman bizi kapıda karşıladılar, kapıya kadar uğurladılar. Derler ya, 'Köse torun dedesinin sakalıyla övünürmüş.' Lütfen bizi bu tür kısır tartışmaların içine çekmesinler. Kahramanmaraş'tan benim kazandığım başarıların üçünü kazanan bir sporcu çıkarsa, hepinizin huzurunda söz veriyorum; onu sırtımda taşırım. Biz bazı şeyleri bilmediğimiz için değil, bize yakışmadığı için konuşmuyoruz. Ama Kahramanmaraşlılar, Dulkadiroğlu'nda yaşayanlar, Dereköylüler benim ne demek istediğimi anlıyor. Bu işler öyle olmaz. Ben siyasetçileri seviyorum. Ama lütfen bizim alanımıza, bizim sahamıza, kariyerimize saygı duysunlar. Geleneklerle uğraşmak, onları bozmak kimseye bir şey kazandırmaz. Maraşlı olup da bu konulara dikkat etmeyenler iki kez düşünmeli. Gün gelir bunların hesabı sorulur. Hiçbir şey unutulmaz. Keşke şu madalyalardan birini kazansalardı da biz onları muhatap alsaydık. Bunlar dünyanın saygı duyduğu unvanlar, madalyalardır. Lütfen değerlerimize sahip çıkın. Yarın bu başarıları kazandıracak insanları bulamayabilirsiniz. Değerlerimize sahip çıkalım. Biz büyüğüz. Kahramanmaraş olarak birbirimizi sevelim ve değerlerimizi koruyalım" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ