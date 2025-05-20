Sergen Yalçın: Ronaldo'yu bedava verseler almam - Son Dakika
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Spor

Sergen Yalçın: Ronaldo'yu bedava verseler almam

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Şimdilerde yorumculuk yapan eski futbolcu Sergen Yalçın, adı Beşiktaş ile anılan Cristiano Ronaldo hakkında dikkat çeken bir açıklama yaptı. Yalçın, "Ronaldo'yu bedava verseler almam" dedi.

20.05.2025 08:01
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Eski futbolcu ve ünlü yorumcu Sergen Yalçın, adı Beşiktaş ile anılan Cristiano Ronaldo hakkında dikkat çeken bir açıklama yaptı.

"BEDAVA VERSELER ALMAM"

Kafa Sports Youtube kanalında açıklamalarda bulunan Yalçın, 40 yaşındaki dünyaca ünlü futbolcu için "Ronaldo'yu bedava verseler almam" dedi.

Yalçın, bu sözleriyle modern futbolun geldiği noktada sadece isimlerin değil takım oyunu ve taktiğin ön planda olması gerektiğini savundu. Ronaldo'nun oyun tarzının kendi sistemine uymadığını belirten Yalçın, "Bu iş artık sadece yıldızlarla yürümüyor" ifadelerini kullandı.

Sergen Yalçın: Ronaldo\'yu bedava verseler almam

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Son Dakika Spor Sergen Yalçın: Ronaldo'yu bedava verseler almam - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • murat olguner:
    Ah be Sergen senide yorumcu yaptılar ağzın var konusuyosun Ronaldo seni duymaz salla bakalim 25 8 Yanıtla
  • Adem Sevindik null:
    Kedi ulaşamadığı ciğere mundar dermiş çok komiksin sergen 16 7 Yanıtla
  • Engin Engo:
    sergen gerçekten çok akıllı. ronaldo takımı dağıtır 7 13 Yanıtla
  • Oğuz Kuru:
    hassastır 8 3 Yanıtla
  • Ers Çky:
    laf olsun torba dolsun. iş gereği bunları söylüyor diyelim 9 0 Yanıtla
  • Halis demir:
    hiç yorumcu olmasa bile seni yorumcu yapmam. 8 0 Yanıtla
  • islam Bulut null:
    yaw sen kim Ronaldo kim bırak gelmeyi Yolda göre selam vermez sana be ihtiyar kurt 4 0 Yanıtla
  • Vedat Selman:
    Adam dunya çapında yıldız sergeni yurtdışında kimtanıyor. Tavşan dağa küsmüş ama dağın haberi yok 0 2 Yanıtla
  • celal ödemiş:
    İnşallah fb yada bjk alır :) son 6-7 maçını izlemiştim sahada yürüyecek hali yok. Hatta bu arab liginde yetmiyor gücü burada nasıl olur görürüz. :))) karıyer tamam, ama sergen haklı, yine de umarım kuşgillerden bjk yada fb ye gelir. 1 0 Yanıtla
  • Hakan ÖZTÜRK:
    sende yorumcu oldun ya... konuşursun 1 0 Yanıtla
  • Objektif Yorumcu:
    balotelli geldi aklıma, akıl yok o çocukta diye yıllar önce yaptığı yorum, sonra balotelli ads bjk ye karşı güzel oynayıp gol atmıştı dönüp sergene parmağıyla beynini işaret etti :)) 1 0 Yanıtla
  • barış özcan:
    Buda bunadı artık yada saçma sapan yorumlar yapıp gündemde kalayım diyor. Ayrıca Ronaldo zaten bedava, bedavada yıllık ücreti biraz çok 50 milyon EURO. 0 0 Yanıtla
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