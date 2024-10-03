Sergen Yalçın, teklif aldığı takımın ismini verdi

Spor

Şu sıralar boşta bulunan Sergen Yalçın Kafa Sports Youtube kanalına açıklamalarda bulundu. Son olarak Antalyaspor'u çalıştıran Yalçın, Alman temsilcisi Schalke'den teklif aldığını doğruladı.

"TEKLİF ALDIM AMA DÜŞÜNMÜYORUM"

Yalçın, "Bundesliga 2 ekibi Schalke 04'ün iddiaları var. Doğru mu?" sorusuna "Öyle bir teklif geldi ama antrenörlük yapmayı düşünmüyorum şu an. Rahatım burada yani kış geldi. Stüdyo güzel, kıyafetlerimiz güzel, renkler güzel, muhabbet makara güzel, salla eleştir" cevabını verdi.