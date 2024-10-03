Sergen Yalçın, teklif aldığı takımın ismini verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Sergen Yalçın, teklif aldığı takımın ismini verdi

Sergen Yalçın, teklif aldığı takımın ismini verdi

Son olarak Antalyaspor'u çalıştıran teknik direktör Sergen Yalçın, Alman temsilcisi Schalke'den teklif aldığını doğruladı. Şu anda boşta olan Yalçın, Alman ekibinden gelen teklifi kabul etmeyeceğini belirtti.

03.10.2024 11:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şu sıralar boşta bulunan Sergen Yalçın Kafa Sports Youtube kanalına açıklamalarda bulundu. Son olarak Antalyaspor'u çalıştıran Yalçın, Alman temsilcisi Schalke'den teklif aldığını doğruladı.

"TEKLİF ALDIM AMA DÜŞÜNMÜYORUM"

Yalçın, "Bundesliga 2 ekibi Schalke 04'ün iddiaları var. Doğru mu?" sorusuna "Öyle bir teklif geldi ama antrenörlük yapmayı düşünmüyorum şu an. Rahatım burada yani kış geldi. Stüdyo güzel, kıyafetlerimiz güzel, renkler güzel, muhabbet makara güzel, salla eleştir" cevabını verdi.

Sergen Yalçın, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sergen Yalçın, teklif aldığı takımın ismini verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Ozgur Turker:
    Balon Sergen, hep oyleydi. 2 hareket yapmakla buyuk topcu 1-2 sampiyonlukla sa buyuk hoca olunmuyot. Sen studyoda goy goy bayilerde kuponlara devam. 14 13 Yanıtla
  • VillaUmut:
    Adam yaşıyor hayatını dilediği gibi işte. Yaşayamayanlar da Sergen Bey’e laf sokmaya çalışıp kendini tatmin ediyor:)) 3 0 Yanıtla
  • Bilişim Hurda:
    ya bedava sayılacak bir teklif verdiler yada Teklif alöamış demektir 1 2 Yanıtla
  • Serdar null:
    Alman takımı disiplin ister, çalışma ister, sorumluluk ister . Yani Sergen de olmayan şeyleri ister. O yüzden kabul etmemiştir 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:22 DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’na açıkça sorduk: DEM Parti Narin Güran olayına sessiz mi kaldı DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'na açıkça sorduk: DEM Parti Narin Güran olayına sessiz mi kaldı?
10:57 Münevver Karabulut’u katledip intihar eden Cem Garipoğlu’nun mezarı açılıyor Münevver Karabulut'u katledip intihar eden Cem Garipoğlu'nun mezarı açılıyor
09:59 Enflasyon eylül ayında yüzde 2,97 arttı, yıllık bazda yüzde 49,38 oldu Enflasyon eylül ayında yüzde 2,97 arttı, yıllık bazda yüzde 49,38 oldu
08:16 Lübnan Dışişleri Bakanı: Nasrallah, İsrail tarafından öldürülmeden önce ateşkesi kabul etmişti Lübnan Dışişleri Bakanı: Nasrallah, İsrail tarafından öldürülmeden önce ateşkesi kabul etmişti
07:47 Ürdün’den İran ve İsrail’e rest: Ülkemiz kimsenin savaş alanı değil, kendimizi savunacağız Ürdün'den İran ve İsrail'e rest: Ülkemiz kimsenin savaş alanı değil, kendimizi savunacağız
17:41 ’İstenmeyen adam’ ilan edilen Guterres, ’Mide bulandırıcı’ dedi 'İstenmeyen adam' ilan edilen Guterres, 'Mide bulandırıcı' dedi
17:40 ’’Bana dokunamazsın, fabrikalarım var’’ diyen yolcunun gerçek servetini görmeniz lazım ''Bana dokunamazsın, fabrikalarım var'' diyen yolcunun gerçek servetini görmeniz lazım
17:14 Fenerbahçe’nin TFF’ye şikayet ettiği hakem Cihan Aydın’ın FIFA kokartı elinden alındı Fenerbahçe'nin TFF'ye şikayet ettiği hakem Cihan Aydın'ın FIFA kokartı elinden alındı
17:12 Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş: Burada yapılan yargılamada ayakçılar yargılandı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş: Burada yapılan yargılamada ayakçılar yargılandı
16:44 Sinan Ateş davasında karar çıktı İşte verilen cezalar Sinan Ateş davasında karar çıktı! İşte verilen cezalar
16:43 Wanda Nara’nın Mauro Icardi’yi yıkacak ses kayıtları ortaya çıktı Wanda Nara'nın Mauro Icardi'yi yıkacak ses kayıtları ortaya çıktı
16:21 Saldırıya uğrayan Sinan Ateş’in ablası Selma Ateş: Başıma bir şey gelirse sorumlusu MHP’dir Saldırıya uğrayan Sinan Ateş'in ablası Selma Ateş: Başıma bir şey gelirse sorumlusu MHP'dir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2024 12:08:01. #1.13#
SON DAKİKA: Sergen Yalçın, teklif aldığı takımın ismini verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement