Almanlara Türkiye yanıtı! Tek cümleyle noktayı koydu - Son Dakika
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Almanlara Türkiye yanıtı! Tek cümleyle noktayı koydu

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Almanlara Türkiye yanıtı! Tek cümleyle noktayı koydu
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Alman basınına konuşan Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Türkiye ile Rusya'nın Batı Balkanlar'daki rolünün aynı kefeye konulmasına sert tepki gösterdi. Türkiye'den bölgeye yönelik herhangi bir tehlike gelmediğini vurgulayan Rama, Ankara'nın Balkanlar'da istikrar ve barış için kardeşçe bir rol üstlendiğini söyledi.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Türkiye'nin Batı Balkanlar'daki rolüne ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Alman Die Welt gazetesine konuşan Rama, Türkiye ile Rusya'nın aynı şekilde değerlendirilmesine karşı çıkarak Ankara'nın bölgedeki varlığını barış ve istikrar açısından değerlendirdi.

"TÜRKİYE İLE RUSYA'YI AYNI KEFEYE KOYMAK BİR KLİŞEDİR"

Batı dünyasındaki Türkiye algısına tepki gösteren Rama, Türkiye ile Rusya'nın Batı Balkanlar açısından aynı kategoride değerlendirilmesini eleştirdi.

Rama, "Bunlar klişe. Evet, Rusya gerçek bir tehdit ve virüstür. Ancak Batı Balkanlar'da Türkiye'den herhangi bir tehlike gelmiyor. Ben sadece istikrar ve barış için kardeşçe bir katılım görüyorum." ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'NİN BÖLGEDEKİ VARLIĞINA DİKKAT ÇEKTİ

Türkiye'nin Batı Balkanlar'daki varlığını bir tehdit olarak görmediğini belirten Arnavutluk Başbakanı, Ankara'nın bölgedeki rolünü "istikrar ve barış için kardeşçe bir katılım" sözleriyle tanımladı.

"BATI BALKANLAR AVRUPA'NIN AÇIK KARNIDIR"

Rama, açıklamalarında Batı Balkanlar'ın Avrupa Birliği dışında kalmasının oluşturabileceği risklere de değindi. Bölgeyi Avrupa'nın "açık karnı" olarak nitelendiren Rama, Arnavutluk'un 2030 yılına kadar Avrupa Birliği üyesi olmasını hedeflediklerini söyledi.

Arnavutluk Başbakanı ayrıca AB'deki üyelik süreçlerini ve karar alma mekanizmasını zorlaştırdığını belirttiği veto hakkının kaldırılması gerektiğini savundu.

ArnavutlukBalkanlarEdi RamaTürkiyeAlmanyaAnkaraRusyaDünyaSon Dakika

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