Bankalar muslukları açtı! 125 bin TL faizsiz para

Nakit ihtiyacı bulunan vatandaşlara yönelik bankaların kampanyaları ekim ayında da devam ediyor. Bazı bankalar yeni müşterilerine özel hazırladıkları kampanyalar kapsamında 125 bin TL'ye varan faizsiz kredi, taksitli nakit avans ve ek hesap imkanları sunuyor.

Kampanyalarda bankaya göre farklı vade ve tutar seçenekleri bulunurken, başvurular mobil bankacılık üzerinden şubeye gitmeden gerçekleştirilebiliyor.

BAŞVURU ONAYLANINCA HESABA GEÇİYOR

Bankaların yeni müşterilere yönelik kampanyalarına mobil uygulamalar üzerinden başvuru yapılabiliyor. Başvuruların değerlendirilmesinin ardından onaylanan tutar müşterinin hesabına aktarılıyor.

Vatandaşlar böylece şubeye gitmeden evden veya iş yerinden başvuru işlemlerini gerçekleştirebiliyor. Kampanyalardaki kredi, taksitli nakit avans ve ek hesap seçenekleri ise bankalara göre değişiklik gösteriyor.

QNB'DEN 100 BİN TL'YE KADAR

QNB, yeni müşterilerine toplamda 100 bin TL'ye varan finansman imkanı sağlıyor.

Kampanya kapsamında 3 ay vadeli 50 bin TL'ye kadar taksitli ek hesap, 3 ay vadeli 25 bin TL'ye kadar kredi ve yine 3 ay vadeli 25 bin TL'ye kadar taksitli nakit avans seçeneği bulunuyor.

AKBANK'TAN 125 BİN TL'YE KADAR

Akbank'ın kampanyasında toplam tutar 125 bin TL'ye kadar çıkıyor.

Banka, 3 ay vadeli 100 bin TL'ye kadar taksitli Artı Para ile 3 ay vadeli 25 bin TL'ye kadar taksitli avans imkanı sunuyor.

GARANTİ BBVA'DAN 100 BİN TL'LİK FIRSAT

Garanti BBVA'nın yeni müşterilere yönelik kampanyasında 3 ay vadeli 50 bin TL faizsiz kredi imkanı bulunuyor.

Banka ayrıca 3 ay vadeli 50 bin TL'ye kadar taksitli avans hesap fırsatı sunuyor. Böylece iki ayrı ürün kapsamında toplam tutar 100 bin TL'ye ulaşıyor.

TEB'DEN NAKİT AVANS VE KREDİ

TEB, 3 ay vadeli 25 bin TL'ye kadar faizsiz taksitli nakit avans imkanı sağlıyor.

Bunun yanında banka, 6 ay vadeli yüzde 1,99 faiz oranıyla 50 bin TL'ye kadar kredi seçeneği de sunuyor.

DENİZBANK'TAN 3 FARKLI SEÇENEK

DenizBank'ın kampanyasında 4 ay vadeli 65 bin TL'ye kadar kredi imkanı bulunuyor.

Banka ayrıca 3 ay vadeli 25 bin TL'ye kadar taksitli nakit avans ve 3 ay vadeli 10 bin TL'ye kadar taksitli Kurtaran Hesap seçeneği sunuyor.

İŞ BANKASI'NDAN 55 BİN TL'YE KADAR

Türkiye İş Bankası ise müşterilerine toplamda 55 bin TL'ye kadar finansman imkanı sağlıyor.

Kampanya kapsamında 3 ay vadeli 25 bin TL'ye kadar taksitli nakit avans ile 1 ay vadeli 30 bin TL'ye kadar ek hesap tanımlanıyor.

Bankaların sunduğu kampanyalarda tutar, vade ve finansman türleri farklılık gösterirken, fırsatlardan yararlanmak isteyenlerin ilgili bankaların kampanya ve müşteri koşullarını sağlaması gerekiyor.