Adana'nın Saimbeyli ilçesinde üçüncü deprem - Son Dakika
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Adana'nın Saimbeyli ilçesinde üçüncü deprem

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Adana'nın Saimbeyli ilçesi 4.8 ve 4.9 büyüklüğündeki depremlerin ardından bir kez daha sallandı. İlçede 4.4 büyüklüğünde üçüncü bir deprem meydana geldi.

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4.4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

SAİMBEYLİ'DE 4.4 BÜYÜKLÜĞÜNDE BİR DEPREM DAHA

Adana'nın Saimbeyli ilçesi bir kez daha sallandı. Gündüz meydana gelen iki depremin ardından ilçe bu kez 4.4 büyüklüğündeki depremle sallandı.

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde üçüncü deprem

17 DAKİKA ARAYLA İKİ KORKUTAN DEPREM

Saimbeyli'de ilk olarak saat 14.19'da 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7.99 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem çevre illerde de hissedildi. 17 dakika sonra ise 4.9 büyüklüğünde deprem yaşandı. Bu deprem ise uerin 8.67 kilometre derinliğinde gerçekleşirken, vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.

OSMANİYE 5.2 İLE SALLANDI

Saat 14.43'te ise bu sefer Osmaniye sallandı. AFAD verilerine göre Osmaniye'de kaydedilen depremin büyüklüğü 5,2 olarak ölçüldü. Depremin yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi.

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde üçüncü deprem

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK'TEN AÇIKLAMA

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik depremlere ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Ülkemiz bir deprem ülkesi. Depremle yaşamak zorunda olan bir ülkeyiz. Aktif fay hatlarımız var. Cumhurbaşkanımızın verdiği talimat doğrultusunda bütün kurumlarımız, anında organize olacak bir model geliştirdiler. Tüm kurumlarımız hemen sahaya iniyorlar. Tek bir vatandaşımızı dahi sahipsiz bırakmıyorlar. 6 Şubat depremleri, Avrupa’daki birçok ülkenin yüz ölçümünden daha büyük bir alanı etkiledi. Oradan çıkardığımız dersler oldu.

"BÜTÜN EKİPLERİMİZ SAHADA"

AFAD, Kızılay, jandarma, polis, bütün sağlık ekiplerimiz ve tüm kurumlarımız uyum içerisinde. Sarsıcı, üzücü bir durumla karşı karşıya değiliz. Saha taraması devam edecek. En ufak şekilde etkilenen vatandaşımız varsa ona ulaşılacak. Burada önemli olan şey, dezenformasyona karşı uyanık olmak. Bu tip durumlarda resmî kurumların açıklamalarını dikkatle dinlemek lazım. Dezenformasyona kulak verilmemeli. Bütün ekiplerimiz sahada. Vatandaşlarımız sıkıntılı bir durum gördüğünde sahada çalışan arkadaşlara iletsinler.

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde üçüncü deprem
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik

"GELEN OLUMSUZ BİR RAPOR YOK"

Özellikle muhtarlara iletsinler ve onlar da resmî kurumlarımızla iletişime geçsinler. Okullarımız çok önemli. Şu ana kadar okullarımızda bir hasar yok. İl Millî Eğitim Müdürümüz takip ediyor. Eğitim öğretim devam edecek. Ailelerimiz müsterih bir şekilde evlatlarını okula gönderebilirler. Kriz Koordinasyon Merkezimiz 7/24 esasıyla çalışıyor. Valilerimiz ve tüm kurumlarımız işin başında. Bu çalışma güçlü bir şekilde devam edecek. Şu anda gelen olumsuz bir rapor yok. Olumsuz bir rapor olmamasına rağmen, atlanan bir şey olup olmadığını belirlemek için çalışmalar devam ediyor."

Ömer ÇelikSaimbeyliOsmaniye3. SayfaDepremGüncelAdanaAFADSon Dakika

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