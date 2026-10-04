Adana Saimbeyli ile Osmaniye Sumbas'ta depremler oldu, Kozan'da kaya panik yarattı - Son Dakika
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Adana Saimbeyli ile Osmaniye Sumbas'ta depremler oldu, Kozan'da kaya panik yarattı

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Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4.8 ve 4.9, Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde 5.2 büyüklüğünde depremler meydana geldi. Depremler sırasında Kozan'ın Tokmanaklı Mahallesi'nde hakim bir tepeden kopan kaya kütlesi paniğe neden oldu, o anlar mahalle sakinlerince kaydedildi.

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4.8 ve 4.9, Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde ise 5.2 büyüklüğünde depremler meydana geldi. Depremler sırasında Kozan'ın Tokmanaklı Mahallesi'nde hakim tepeden kopan kaya kütlesi paniğe neden olurken o anlar mahalle sakinlerince kaydedildi.

KAYALAR DEPREM SIRASINDA DÜŞTÜ

Bugün Adana'nın Saimbeyli ilçesinde ilk olarak 4.8 büyüklüğünde, kısa bir süre sonra 4.9 büyüklüğünde ve Osmaniye'nin Sumbas ilçesine 5.2 büyüklükte depremler meydana geldi.

Depremler sırasında Kozan'ın Tokmanaklı Mahallesi sınırları içerisinde yer alan hakim bir tepeden kopararak düşen kaya kütlesi paniğe neden oldu. Bu anlar mahalle sakileri tarafından kaydedildi.

Kaynak: İHA
Doğal AfetSaimbeyliOsmaniye3. SayfaSumbasGüncelHakimKozanAdanaSon Dakika

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SON DAKİKA: Adana Saimbeyli ile Osmaniye Sumbas'ta depremler oldu, Kozan'da kaya panik yarattı - Son Dakika
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