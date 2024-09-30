Eski futbolcu ve futbol yorumcusu Serhat Akın'ın yaralanması olayına karışan O. D. (Silah kullanan), O.M. (Motosikleti kullanan), E. Ü. (Şüphelilerle hareket eden ve otomobili kullanan), M.A. (Şüphelilerle hareket eden), İ.T. (Olaydan sonra şüphelilerle birlikte hareket eden) ve Y.G (Yardım yataklık), Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından Beykoz Adliyesi'ne sevk edildi.
TUTUKLAMA TELEBİ
Sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen 6 şüpheli savcılıkta verdikleri ifadelerin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Son Dakika › Spor › Serhat Akın'a Saldırı: 6 Şüpheli Tutuklama Talebiyle Mahkemeye Sevk Edildi - Son Dakika
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