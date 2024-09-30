Serhat Akın'a Saldırı: 6 Şüpheli Tutuklama Talebiyle Mahkemeye Sevk Edildi

Spor

ESKİ milli futbolcu ve yorumcu Serhat Akın 'a yapılan silahlı saldırı olayına karışan şüpheliler savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Eski futbolcu ve futbol yorumcusu Serhat Akın'ın yaralanması olayına karışan O. D. (Silah kullanan), O.M. (Motosikleti kullanan), E. Ü. (Şüphelilerle hareket eden ve otomobili kullanan), M.A. (Şüphelilerle hareket eden), İ.T. (Olaydan sonra şüphelilerle birlikte hareket eden) ve Y.G (Yardım yataklık), Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından Beykoz Adliyesi'ne sevk edildi.

TUTUKLAMA TELEBİ

Sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen 6 şüpheli savcılıkta verdikleri ifadelerin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.