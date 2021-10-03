Serie A'da Inter, Sassuolo karşısında geriden gelerek maçı kazandı

Sassuolo kadrosundaki milli futbolculardan Mert Müldür , 90 dakika forma giyerken, yedek kulübesinde yer alan Kaan Ayhan ise bu maçta görev almadı.

Sassuolo ise ligde bu sezon 4'üncü yenilgisini Inter karşısında aldı. 7 puanlı Sassuolo, 13. sırada yer buldu.

Bu golle, Inter deplasmanda geriye düştüğü maçı 2-1 kazanarak, puanını 17'ye çıkardı ve puan tablosunda 2. basamakta yer aldı.

İkinci yarıda Inter, 58. dakikada Edin Dzeko ile maça beraberliği getiren golü buldu: 1-1.

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