Serie A'da lider Milan, Bologna ile berabere kaldı - Son Dakika
Üye Girişi

Serie A'da lider Milan, Bologna ile berabere kaldı

05.04.2022 00:24
Serie A'da lider Milan, Bologna ile berabere kaldı

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 31. haftasında lider Milan, Bologna ile 0-0 berabere kaldı.

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 31. haftasında lider Milan, Bologna ile 0-0 berabere kaldı.

Ligde şampiyonluk mücadelesi veren Milan, orta sıralardaki Bologna'yı Milano'daki San Siro Stadı'nda ağırladı.

Ev sahibi takım yakaladığı gol pozisyonlarını değerlendiremeyince karşılaşma başladığı gibi bitti ve 0-0 sona erdi. İki takım da 1'er puanla sahadan ayrıldı. Milan, puanını 67 yaptı ve ilk sıradaki yerini korudu. Kırmızı-siyahlılar, bu maçtaki puan kaybıyla şampiyonluk yolunda yara aldı.

Konuk Bologna ise puanını 34 yaptı ve puan tablosunda 12'inci sırada yer buldu.

Bu arada, karşılaşma öncesi Milan Teknik Direktörü Stefano Pioli, Serie A'da takımıyla mart ayında gösterdiği performansla "ayın teknik direktörü" ödülünü aldı.

Serie A'da günün diğer maçında Hellas Verona, konuk ettiği Genoa'yı 1-0 yendi.

YORUMLAR
500
Söğütspor ile Bilecikspor golsüz berabere kaldı Söğütspor ile Bilecikspor golsüz berabere kaldı Alaçatıspor golsüz berabere kaldı Alaçatıspor golsüz berabere kaldı Son Dakika | Bakan Akar, beraberindeki TSK komuta kademesi ile şehit aileleri ve gazilerle iftarda buluştu Son Dakika | Bakan Akar, beraberindeki TSK komuta kademesi ile şehit aileleri ve gazilerle iftarda buluştu

Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Serie A'da lider Milan, Bologna ile berabere kaldı - Son Dakika


Son Dakika
00:14 "Tansu Çiller'i özlediniz mi?" sorusuna Akşener: Ben onu bilmiyorum, siz genç nesil onu özlediniz mi?
23:58 Taciz iddiasıyla bir kişiyi bıçaklayıp mahallede gezdirmişlerdi! Gruptan 2 kişi tutuklandı
23:53 Gazeteci Rauf Kemal Gerz motosiklet kazasında yaşamını yitirdi!
23:37 Ukrayna, Rusya hakkında bir iddia ortaya attı: Büyük taarruz için gizli seferberlik ilan edildi
22:47 Meral Akşener, Yavuz Ağıralioğlu hakkındaki sessizliğini bozdu: Yeni bir bakış açısı getirmeye çalıştık
22:44 Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: Buça'daki dehşet buzdağının görünen kısmı, Mariupol'de durum çok daha kötü
22:30 Eski Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak, tutuklandı!
22:21 Meral Akşener, partisinin oy oranını paylaştı: Yüzde 16-17 arasında görünüyoruz
22:12 Meral Akşener'e "Altılı masaya HDP ile oturur musunuz?" sorusu soruldu! Cevabı net oldu
22:07 Meral Akşener'e Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Yavaş'ın cumhurbaşkanı adaylığı ihtimali soruldu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.04.2022 00:31:46. #1.12#
SON DAKİKA: Serie A'da lider Milan, Bologna ile berabere kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement