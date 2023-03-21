Türk futbolunda tarih yazılacak! Ferdi Kadıoğlu rekor bedelle Napoli yolcusu - Son Dakika
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Türk futbolunda tarih yazılacak! Ferdi Kadıoğlu rekor bedelle Napoli yolcusu

21.03.2023 13:19

Serie A'da şampiyonluğun en büyük favorisi Napoli, Ferdi Kadıoğlu için hareketlerini hızlandırdı. İtalyan ekibi, Khvicha Kvaratskhelia'nın PSG'ye satışından 180 milyon Euro'yu kasasına koyabilirse, Ferdi için Fenerbahçe'nin istediği 25 milyon Euro seviyelerinde bir teklifte bulunabilecek. Milli futbolcu bu bedele satılması halinde Türkiye'den Avrupa'ya giden en pahalı isim unvanına sahip olacak.

Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe'de gösterdiği performansla Avrupa'nın radarına giren Ferdi Kadıoğlu için Napoli, yüklü bir teklif yapmaya hazırlanıyor.

180 MİLYON EUROLUK SATIŞ KAPIDA

Bu sezon İtalya Serie A'da şampiyonluğa koşan Napoli'de Khvicha Kvaratskhelia, müthiş futboluyla kendine hayran bırakıyor. Gürcü futbolcu için PSG'nin 180 milyon euroluk bir teklifle Napoli'nin kapısını çalacağı söyleniyor.

FERDİ İÇİN İSTENEN RAKAMA ÇIKABİLECEKLER

180 milyon euroluk satışın yapılması durumunda ise Napoli'de listenin başında Ferdi Kadıoğlu var. İtalyan ekibi, yarattığı bütçe ile Ferdi Kadıoğlu için Fenerbahçe'nin istediği 25 milyon euroluk bonservis bedelini verebilecek. Milli futbolcu böylece Süper Lig'den Avrupa'ya giden en pahalı futbolcu olacak.

YORUMLAR (1)
  • Emir Emir: FERDİ KADIOĞLU 40 MİLYON AVRO EDER,NAPOLİ FERDİ KADIOĞLU'NU ALDIĞI GÜN SERBEST KALMA BEDELİNİ ENAZ 80 MİLYON AVRO BELİRLER,25 MİLYON FERDİ İÇİN UCUZ,NAPOLİ KELEPİR GÖZÜ İLE BAKIP 25 MİLYONU ÇOK BÜYÜK BİR BEDEL GİBİ GÖSTERİYOR FERDİ İÇİN. Cevap Yaz 20 5 Yayından Kaldır
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Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türk futbolunda tarih yazılacak! Ferdi Kadıoğlu rekor bedelle Napoli yolcusu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türk futbolunda tarih yazılacak! Ferdi Kadıoğlu rekor bedelle Napoli yolcusu - Son Dakika
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