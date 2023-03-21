Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe'de gösterdiği performansla Avrupa'nın radarına giren Ferdi Kadıoğlu için Napoli, yüklü bir teklif yapmaya hazırlanıyor.
Bu sezon İtalya Serie A'da şampiyonluğa koşan Napoli'de Khvicha Kvaratskhelia, müthiş futboluyla kendine hayran bırakıyor. Gürcü futbolcu için PSG'nin 180 milyon euroluk bir teklifle Napoli'nin kapısını çalacağı söyleniyor.
180 milyon euroluk satışın yapılması durumunda ise Napoli'de listenin başında Ferdi Kadıoğlu var. İtalyan ekibi, yarattığı bütçe ile Ferdi Kadıoğlu için Fenerbahçe'nin istediği 25 milyon euroluk bonservis bedelini verebilecek. Milli futbolcu böylece Süper Lig'den Avrupa'ya giden en pahalı futbolcu olacak.
Son Dakika › Spor › Türk futbolunda tarih yazılacak! Ferdi Kadıoğlu rekor bedelle Napoli yolcusu - Son Dakika