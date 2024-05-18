Serik Belediyespor'da Seçimli Olağan Genel Kurul Tarihi Açıklandı - Son Dakika
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Serik Belediyespor'da Seçimli Olağan Genel Kurul Tarihi Açıklandı

Serik Belediyespor\'da Seçimli Olağan Genel Kurul Tarihi Açıklandı

TFF 2. Lig temsilcisi Serik Belediyespor'da seçimli olağan genel kurulun 1 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirileceği bildirildi. Kulüp tüzüğünün 10. maddesi gereğince alınan karara göre, genel kurulun çoğunluk sağlanamaması durumunda ikinci oturum 8 Haziran Cumartesi günü yapılacak.

18.05.2024 15:51
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TFF 2. Lig temsilcisi Serik Belediyespor'da seçimli olağan genel kurulun 1 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirileceği bildirildi.,

Kulüpten yapılan açıklamada, yönetim kurulunun yaptığı toplantıda, kulüp tüzüğünün 10. maddesi gereğince seçimli olağan genel kurulu toplama kararı alındığı belirtildi.

Genel kurulun 1 Haziran Cumartesi günü saat 11.00 da Serik Belediyesi Toplantı salonunda yapılacağı aktarılan açıklamada, çoğunluk sağlanamaması durumunda ise 8 Haziran Cumartesi günü aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın ikinci oturumun yapılacağı kaydedildi.

Kaynak: AA

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