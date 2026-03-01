Serikspor Ligde Kalma Mücadelesi Veriyor - Son Dakika
Serikspor Ligde Kalma Mücadelesi Veriyor

01.03.2026 17:21
Serikspor'un teknik sorumlusundan ligde kalma hedefi ve taraftan destek talebi.

Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında konuk ettiği Özbelsan Sivasspor'a 1-0 yenilen Serikspor'da teknik sorumlu Mustafa Boran, kalan maçlarda iyi sonuçlar alarak ligde kalmak istediklerini söyledi.

Boran, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kendi saha ve seyircileri önünde ikinci kez oynadıklarını hatırlattı.

Karşılaşmaya mutlak galibiyet parolasıyla çıktıklarını ancak istedikleri sonucu alamadıklarını dile getiren Boran, şöyle konuştu:

"Sivasspor ile aramızdaki puan farkını en aza indirgemek gerekiyordu. Onlar puan farkını açtı. Bu açıdan mutsuz ve üzgünüz. Taraftarımızdan özür diliyoruz. İçeride oynayacağımız 4 iç saha maçımız kaldı. Altı deplasmanımız var. Bu 4 iç saha maçını kazanıp kalan 6 deplasman maçından da alabildiğimiz kadar puan alıp ligde kalmayı amaçlıyoruz. İyi oynuyoruz. İyi başlıyoruz. Çorum FK maçında da böyleydi. İyi oynadık, iyi başladık ama küçük bir hata kırılma noktası, o noktadan sonra olumlu reaksiyon veremiyoruz. Mağlup oluyoruz. Kalan haftalarda bunu düzeltip, elimizden gelen mücadeleyi sergileyip ligde kalmak adına ne gerekiyorsa yapacağız. Taraftarımızdan kalan 4 iç saha maçında gereken desteği istiyor ve bekliyoruz."

Sivasspor cephesi

Özbelsan Sivasspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir ise zor bir mücadele olduğunu kaydetti.

İyi oynamaya çalıştıklarını aktaran Taşdemir, "Kritik bir galibiyet aldık. Önemli bir galibiyetti. Oyuncularımız çok önemli bir karakter koydu ama bize yetmeyecek. Çünkü ilk defa bu sezon 2'de 2 yaptık. Ligin kalanı için bunları çoğaltmaya ihtiyacımız var. Bu, bizim için bir ışık oldu. Seriyi sürdürerek kalan 10 maçta bize yakışan skorları alıp iyi bir yerde bitirmenin telaşındayız. Sivasspor camiası, büyük bir camia. Sivasspor'un hedefi layık olduğu Süper Lig'e geri gelmek." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
