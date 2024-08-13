Serkan Özbalta: Bizim oynamak istediğimiz oyun bu değildi - Son Dakika
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Spor

Serkan Özbalta: Bizim oynamak istediğimiz oyun bu değildi

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Çorum FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta, Ümraniyespor'a 3-0 kaybettikleri maçın ardından yaptığı açıklamada, istedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını söyledi.

13.08.2024 01:26
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- Serkan Özbalta: "Bizim oynamak istediğimiz oyun bu değildi"

İSTANBUL - Çorum FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta, Ümraniyespor'a 3-0 kaybettikleri maçın ardından yaptığı açıklamada, istedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını söyledi.

Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Çorum FK, deplasmanda Ümraniyespor'a 3-0'lık skorla yenildi. Çorum FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta, mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İlk gole kadar iyi bir oyun sergilediklerini aktaran Özbalta, "İyi hazırlandığımız ya da öyle zannettiğimiz bir müsabakaydı. İlk gole kadar aslında ortada giden bir müsabakaydı. Onlar da biz de tehlikeli olabilecek ataklar yaptık. Bir pas hatasında rakibin hızlı hücumuyla yediğimiz bir gol var. Golden sonra yine oyunu oturtmaya çalıştık, yine iyi şeyler yapmaya çalıştık. İşin gerçek kısmı bugün biz, biz değildik. Bizim oynamak istediğimiz oyun bu değildi. İkinci yarıya başladığımızda oyuncularımızla da konuştuk. Sahada yapabileceğimiz 1-2 tane şey vardı. Hızlı bir şekilde onları tam manasıyla yerine getirdik ki hemen 1-2 tane gol olabilecek, golle buluşabileceğimiz pozisyonların oluştuğunu gördük. O arada tabii rakibin de tehlikeli atakları yine oldu. 3-0 olduktan sonra moral ve psikolojik üstünlük rakibe geçti" ifadelerini kullandı.

Takımda halen bazı mevkilerde eksiklikler olduğunu sözlerine ekleyen Serkan Özbalta, "İyi bir hazırlık dönemi tam manasıyla geçemediği için onun sahaya yansıdığını bugün görüyorum. Biraz daha iyi dönem geçirmek isterdik ama tabii ki diğer takımlar için de bu geçerli. Bu hiçbir takım için bahane değil ve takımların oturma dönemi, hazırlık dönemi, eksiklerini görme dönemi. O anlamda biraz geride kaldık. Biz işin gerçek kısmı çok geç kaldık ama iyi bir kadro var. Geçen seneden kalan 8-9 tane iyi oyuncumuz var. Bunlara yapacağımız eklemelerle eksikleri de kapatarak iyi bir kadro kurmak istiyoruz. Lig daha çok uzun bir maraton. Ümraniyespor'u tebrik ediyorum. Bu haftayı kaybedenler açısından zihinsel dayanıklılık çok önemli. Sezon sonu geldiğinde inşallah huzurlu, mutlu bir yerde tekrar ligi bitirip, geçen seneki gibi taraftarlarımızı mutlu etmeliyiz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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