Servet Yardımcı, UEFA Yönetim Kurulu Toplantısı ve UEFA Kongresi'ne katıldı - Son Dakika
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Servet Yardımcı, UEFA Yönetim Kurulu Toplantısı ve UEFA Kongresi'ne katıldı

11.05.2022 13:51
Servet Yardımcı, UEFA Yönetim Kurulu Toplantısı ve UEFA Kongresi'ne katıldı

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, Avusturya'nın başkenti Viyana'da yapılan UEFA Yönetim Kurulu Toplantısı ve UEFA Kongresi'ne katıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, Avusturya'nın başkenti Viyana'da yapılan UEFA Yönetim Kurulu Toplantısı ve UEFA Kongresi'ne katıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Servet Yardımcı ilk olarak dün gerçekleşen ve UEFA kulüp turnuvaları ile ilgili önemli kararların alındığı UEFA Yönetim Kurulu Toplantısı'nda yer aldı. Yardımcı bugün de Milli Takımlardan Sorumlu TFF Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, Genel Sekreter Kadir Kardaş, Dış İlişkiler ve Milli Takımlar İdari Direktörü Buğra İmamoğulları ile birlikte üye 55 ülke federasyonun başkan ve yöneticilerinin katıldığı 46. UEFA Olağan Kongresi'nde TFF'yi temsil etti.

Messe Wien Sergi ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen kongrede, 2020/21 sezonu finansal raporu ve 2022/23 sezonu bütçesi ile UEFA Yargı Yönetim Organlarının yeni üyeleri onaylandı. UEFA'nın bir sonraki kongresi, 5 Nisan 2023'te Portekiz'in Lizbon kentinde yapılacak.

UEFA, dünkü toplantısında UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki takım sayısının 2024-2025 sezonundan itibaren 32'den 36'ya yükseltilmesi ve UEFA Avrupa Ligi ile UEFA Konferans Ligi'nin de benzer formatta oynanması kararını almıştı. - İSTANBUL

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Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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