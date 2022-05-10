"Sesi Görenler" ile genç milli futbolcular bir araya geldi - Son Dakika

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) "Türkiye Futbol Oynuyor" projesi kapsamında destek verdiği Görme Engelliler Spor Federasyonu bünyesindeki Sesi Görenler Milli Takımı, 17 Yaş Altı Milli Takımı Teknik Direktörü Soykan Başar ve oyuncularıyla bir araya geldi.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre iki takımın kamp yaptığı TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen buluşmada, TFF Engelliler Koordinasyon Kurulu Başkanı Ömer Gürsoy da yer aldı.

Engelliler Haftası dolayısıyla düzenlenen buluşmada Sesi Görenler Milli Takımı oyuncusu Ercan Bayraktar kısa maç anlatımı gerçekleştirdi. Birlikte yürüyüş yapan iki takımın futbolcuları, birbirlerine başarı diledi.