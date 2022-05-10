"Sesi Görenler" ile genç milli futbolcular bir araya geldi - Son Dakika
Üye Girişi

"Sesi Görenler" ile genç milli futbolcular bir araya geldi

10.05.2022 15:46
"Sesi Görenler" ile genç milli futbolcular bir araya geldi

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) "Türkiye Futbol Oynuyor" projesi kapsamında destek verdiği Görme Engelliler Spor Federasyonu bünyesindeki Sesi Görenler Milli Takımı, 17 Yaş Altı Milli Takımı Teknik Direktörü Soykan Başar ve oyuncularıyla bir araya geldi.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) "Türkiye Futbol Oynuyor" projesi kapsamında destek verdiği Görme Engelliler Spor Federasyonu bünyesindeki Sesi Görenler Milli Takımı, 17 Yaş Altı Milli Takımı Teknik Direktörü Soykan Başar ve oyuncularıyla bir araya geldi.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre iki takımın kamp yaptığı TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen buluşmada, TFF Engelliler Koordinasyon Kurulu Başkanı Ömer Gürsoy da yer aldı.

Engelliler Haftası dolayısıyla düzenlenen buluşmada Sesi Görenler Milli Takımı oyuncusu Ercan Bayraktar kısa maç anlatımı gerçekleştirdi. Birlikte yürüyüş yapan iki takımın futbolcuları, birbirlerine başarı diledi.

YORUMLAR
500
Turkcell'den Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu'na tam destek Turkcell'den Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu'na tam destek Darıcalı sporcular Avrupa arenasında Darıcalı sporcular Avrupa arenasında

Spor Federasyonu, Türkiye, Futbol, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor 'Sesi Görenler' ile genç milli futbolcular bir araya geldi - Son Dakika


Son Dakika
15:31 19 yaşındaki motokuryeye çarparak öldüren otomobil sürücüsü, 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı
15:30 Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a sert sözler: 3 milyar euroya insan ülkesini satar mı, iradesini satar mı?
15:29 Genç yıldız Arda Güler'i yıkan sakatlık: U17 Avrupa Şampiyonası kadrosundan çıkarıldı
15:28 Adalet Bakanı Bekir Bozdağ duyurdu: Markette stokçuluk yapanlar 1 yıldan 3 yıla yıla kadar tutuklanacak
15:24 Putin'in askeri geçit törenlerinde kullandığı bot Bayraktar TB2 SİHA tarafından imha edildi
15:22 Miras tartışmasında kan döküldü! Satırlı, silahlı kavgada 1 kişi öldü
15:20 Üç Kız Kardeş'in yeni bölümü bu akşam ekranlarda: Somer kendisini dinlemek istemeyen Türkan'ı tekneye kaçırıyor!
15:17 Yeni kredi paketleriyle ev almak isteyenler ne kadar taksit ödeyecek: İşte o oranlar
15:15 Özdağ'dan Kılıçdaroğlu'na canlı yayın çağrısı: Belgelerle sığınmacıları konuşalım
15:14 Destan dizisinde bu akşam neler olacak? Akkız, Balamir ve Çolpan'ı kurtarabilecek mi?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2022 15:51:17. #1.13#
SON DAKİKA: "Sesi Görenler" ile genç milli futbolcular bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement