Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ayhan Yıldırım , bu galibiyetle gruptan çıkma yolunda önemli bir avantaj elde ettiklerini vurgulayarak, "Hedefimiz gruptan çıkarak önce yarı final sonrasında finalde mücadele etmek. Şampiyonluk kupası ile ülkemize döneceğimize olan inancımız tam." ifadelerini kullandı.

İlk maçta Çekya'yı 9-0 yenen, ikinci karşılaşmasında Fransa 'ya 2-1 mağlup olan milli takım, bu galibiyetle puanını 6'ya yükseltti.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Sesi Görenler Milli Futbol Takımı, Yunanistan'ı mağlup etti - Son Dakika

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