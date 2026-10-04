SEV Sinop Yarı Maratonu'nda ilk kez 39 ilden 700'ü aşkın sporcu katıldı - Son Dakika
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SEV Sinop Yarı Maratonu'nda ilk kez 39 ilden 700'ü aşkın sporcu katıldı

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SEV Sinop Yarı Maratonu\'nda ilk kez 39 ilden 700\'ü aşkın sporcu katıldı
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SEV Sinop Yarı Maratonu, Sinop'ta ilk kez düzenlendi; 21 ve 10 kilometrelik parkurlarda mücadele edildi. Türkiye'nin 39 ilinden 700'ün üzerinde sporcu ve 6 farklı ülkeden atletlerin katıldığı yarışta dereceye girenlere ödülleri törenle verildi.

Sinop'ta ilk kez düzenlenen SEV Sinop Yarı Maratonu'nda sporcular, 21 ve 10 kilometrelik parkurlarda mücadele etti.

Sinop Eğitim Vakfının öncülüğünde, Sinop Valiliğinin koordinasyonunda ve Sinop Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün katkı sunduğu organizasyon, Türkiye Atletizm Federasyonunun ilgili düzenlemeleri çerçevesinde gerçekleştirildi. İlde ilk kez düzenlenen ve Sinop Stadyumu'ndan verilen startla başlayan organizasyonda sporcular, 21 kilometrelik yarı maraton ve 10 kilometrelik koşuda mücadele etti. Türkiye'nin 39 ilinden 700'ün üzerinde sporcunun kayıt yaptırdığı yarışlarda, 6 farklı ülkeden atletler de yer aldı. Koşu Uğur Mumcu meydanında sona erdi.

Organizasyonda konuşan Sinop Valisi Dr. Mustafa Özarslan, gelişmişlik ve kalkınmışlığın ölçütleri arasında organizasyon becerisinin önemli bir yer tuttuğunu belirtti. Vali Özarslan, "Gelişmişliğin, kalkınmışlığın gerek ilçe bazında gerekse il bazında, bölge bazında, ülkeler bazında, devletler bazında, milletler bazında çeşitli ölçütleri var. Çok çeşitli bilimsel ölçütleri var, farklı teoriler var. Bunlardan en önemlisi organizasyon becerisi. Bizim halkımızın tabiriyle imece becerisi" dedi.

Organizasyonun ortak çalışmayla gerçekleştirildiğini vurgulayan Vali Özarslan, "Bizim genlerimizde bu iş birliği, organizasyon becerisi var. İşte burada da şu anda aslında biz, şehir olarak, bir kent kimliği olarak, valiliğin koordinasyonunda belediyemiz, sivil toplum kuruluşlarımız, sporcularımız hep birlikte bir araya gelerek, arılar ve karıncalarda olduğu gibi gece gündüz çalışarak, arılarda olduğu gibi iş birliği yaparak çok güzel bir organizasyon yaptık hep birlikte. ve şu anda bunun coşkusunu ve onurunu yaşıyoruz" diye konuştu.

Dereceye girenler belli oldu

21 kilometre erkeklerde Sang Benart Cheruiyot birinci, Mert Girmalegese ikinci, Fetene Alemu Regasa üçüncü oldu. Kadınlarda Fatma Arık birinciliği elde ederken, Hasibe Demir ikinci, Gülseren Pilavlı üçüncü sırada yer aldı.

10 kilometre erkeklerde Ömer Amaçtan birinci, Bahattin Üney ikinci, Hakan Çoban üçüncü oldu. Kadınlarda ise Deniz Koyuncu birinci, Tuğba Akın ikinci, Gülsen Koçak üçüncü sırayı aldı.

Yarışların ardından düzenlenen ödül töreninde dereceye giren sporculara kupaları ve kazandıkları para ödüllerinin tutarlarının yer aldığı temsili ödül çekleri takdim edildi. 21 kilometre erkeklerde ödülleri Sinop Valisi Dr. Mustafa Özarslan, kadınlarda Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz verdi. 10 kilometre erkeklerde dereceye giren sporcular ödüllerini Sinop Eğitim Vakfı Başkanı Aydın Çengel'in, kadınlar ise İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Metin Sarıhan'ın elinden aldı.

Kaynak: İHA
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