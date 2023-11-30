Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'e transfer olan ve daha sonra Brezilya Milli Takımı'nda sakatlanan Neymar sezonu kapamıştı. Brezilyalı yıldız, bir modelden çıplak fotoğraflarını istemesi sonrası sevgilisi Bruna Biancardi ile ayrılırken ikili arasındaki ilginç bir sözleşme açığa çıktı.
Alman basınından Bild'de yer alan habere göre, Neymar ile Bruna Biancardi arasında cinsel ilişki sözleşmesi imzalanmıştı. Bu sözleşmedeki maddelere göre Neymar'ın başka kadınları dudaklarından öpmesi yasak, ancak Brezilyalı yıldız korunması şartıyla bu kadınlarla birlikte olabiliyordu.
Bu sözleşmede yer alan iki maddeye uyması halinde Biancardi, Neymar'ın istediği kadınla birlikte olmasına onay veriyordu.
Neymar ve Bruna Biancardi'nin fotoğrafları:
Son Dakika › Spor › Neymar'ın eski sevgilisiyle imzaladığı cinsel ilişki sözleşmesindeki maddeler pes dedirtti - Son Dakika