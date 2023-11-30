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Neymar'ın eski sevgilisiyle imzaladığı cinsel ilişki sözleşmesindeki maddeler pes dedirtti - Son Dakika

Neymar'ın eski sevgilisiyle imzaladığı cinsel ilişki sözleşmesindeki maddeler pes dedirtti

Bruna Biancardi, bir modelden çıplak fotoğraflarını istemesi sonrası sevgilisi Neymar'dan ayrılmıştı. Bunun üzerine ikili arasında yapılan cinsel ilişki sözleşmesi açığa çıktı. Sözleşmeye göre Neymar'ın kadınları dudaklarından öpmesi yasaklanırken, korunması karşılığında başka kadınlarla ilişkiye girebileceği belirtilmiş.

30.11.2023 - 14:45,  Güncelleme: 15:11
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Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'e transfer olan ve daha sonra Brezilya Milli Takımı'nda sakatlanan Neymar sezonu kapamıştı. Brezilyalı yıldız, bir modelden çıplak fotoğraflarını istemesi sonrası sevgilisi Bruna Biancardi ile ayrılırken ikili arasındaki ilginç bir sözleşme açığa çıktı.

BAŞKA KADINLARI DUDAĞINDAN ÖPMESİ YASAK

Alman basınından Bild'de yer alan habere göre, Neymar ile Bruna Biancardi arasında cinsel ilişki sözleşmesi imzalanmıştı. Bu sözleşmedeki maddelere göre Neymar'ın başka kadınları dudaklarından öpmesi yasak, ancak Brezilyalı yıldız korunması şartıyla bu kadınlarla birlikte olabiliyordu.

KURALLAR ÇERÇEVESİNDE İSTEDİĞİ KADINLA BİRLİKTE OLABİLİYORDU

Bu sözleşmede yer alan iki maddeye uyması halinde Biancardi, Neymar'ın istediği kadınla birlikte olmasına onay veriyordu.

Neymar ve Bruna Biancardi'nin fotoğrafları:

Sevgilisi Neymar'dan ayrılınca aralarındaki cinsel ilişki sözleşmesi açığa çıktı! Maddeler pes dedirtti
Sevgilisi Neymar'dan ayrılınca aralarındaki cinsel ilişki sözleşmesi açığa çıktı! Maddeler pes dedirtti
Sevgilisi Neymar'dan ayrılınca aralarındaki cinsel ilişki sözleşmesi açığa çıktı! Maddeler pes dedirtti
Sevgilisi Neymar'dan ayrılınca aralarındaki cinsel ilişki sözleşmesi açığa çıktı! Maddeler pes dedirtti
Sevgilisi Neymar'dan ayrılınca aralarındaki cinsel ilişki sözleşmesi açığa çıktı! Maddeler pes dedirtti

Brezilya Milli Takımı, Al Hilal, Neymar, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Neymar'ın eski sevgilisiyle imzaladığı cinsel ilişki sözleşmesindeki maddeler pes dedirtti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Neymar'ın eski sevgilisiyle imzaladığı cinsel ilişki sözleşmesindeki maddeler pes dedirtti - Son Dakika
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