Neymar'ın eski sevgilisiyle imzaladığı cinsel ilişki sözleşmesindeki maddeler pes dedirtti

Yeğeninin ölümüne neden olan halaya hapis cezası

Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'e transfer olan ve daha sonra Brezilya Milli Takımı'nda sakatlanan Neymar sezonu kapamıştı. Brezilyalı yıldız, bir modelden çıplak fotoğraflarını istemesi sonrası sevgilisi Bruna Biancardi ile ayrılırken ikili arasındaki ilginç bir sözleşme açığa çıktı.

BAŞKA KADINLARI DUDAĞINDAN ÖPMESİ YASAK

Alman basınından Bild'de yer alan habere göre, Neymar ile Bruna Biancardi arasında cinsel ilişki sözleşmesi imzalanmıştı. Bu sözleşmedeki maddelere göre Neymar'ın başka kadınları dudaklarından öpmesi yasak, ancak Brezilyalı yıldız korunması şartıyla bu kadınlarla birlikte olabiliyordu.

KURALLAR ÇERÇEVESİNDE İSTEDİĞİ KADINLA BİRLİKTE OLABİLİYORDU

Bu sözleşmede yer alan iki maddeye uyması halinde Biancardi, Neymar'ın istediği kadınla birlikte olmasına onay veriyordu.

Neymar ve Bruna Biancardi'nin fotoğrafları: