Sevilay Öztürk'ten Altın Madalya

Milli sporcu Sevilay Öztürk, Para Yüzme Dünya Serisi'nin Almanya ayağında altın madalya kazandı.
Türkiye Yüzme Federasyonunun açıklamasına göre başkent Berlin'deki organizasyonda Sevilay Öztürk, açık yaş kadınlar 50 metre sırtüstü finalinde mücadele etti.
Milli sporcu, 44.34'lük derecesiyle birinciliği elde ederek altın madalyanın sahibi oldu.
