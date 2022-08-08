Sevilla, Nelsson için kesenin ağzını açtı! Galatasaray'a 18 milyon euro önerdiler

Galatasaray'dan Marcao'yu 12+3 milyon euro bonservisle kadrosuna katan Sevilla, şimdi de Nelsson için sarı kırmızılıların kapısını çaldı.

İspanya'dan todofichajes'in haberine göre daha önce Nelsson için Galatasaray'a 10 ve 13 milyon euroluk iki teklif yapan Sevilla Sportif Direktörü Monchi'nin bu transferi çarşamba gününe kadar bitirmek adına yoğun mesai harcadığı ve teklifini 18 milyon euroya çıkardığı bildirildi.

CİMBOM 20 MİLYON EURO ALTINA SATMAMAKTA KARARLI

Galatasaray ise serbest kalma bedeli 25 milyon euro olan Nelsson için 20 milyon euronun altında olan bir teklifi kabul etmeyi düşünmüyor.

Nelsson, geçtiğimiz sezon başında Kopenhag'dan 7 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilmişti.