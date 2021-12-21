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Şevket Yılmaz'dan Ali Koç'a istifa çağrısı - Son Dakika

Şevket Yılmaz'dan Ali Koç'a istifa çağrısı

21.12.2021 16:40
Şevket Yılmaz'dan Ali Koç'a istifa çağrısı

"Milletin hayallerini yıktınız, kulübe daha fazla yara vermeden acilen bırakınız" - Fenerbahçe 2000 Derneği Başkanı Şevket Yılmaz, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u istifaya davet etti.

"Milletin hayallerini yıktınız, kulübe daha fazla yara vermeden acilen bırakınız"

- Fenerbahçe 2000 Derneği Başkanı Şevket Yılmaz, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u istifaya davet etti.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un sarı lacivertli taraftarları hayal kırıklığına uğrattığının belirtildiği açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Sayın Ali Koç; Fenerbahçe Kulübü'nde 1,5 sene dersimi çalıştım dediniz ve aday oldunuz. Bu kulüpte 4 yıldır başkansınız, önceki staj günlerinizle birlikte 5,5 yıl oldu. Fenerbahçe'yi sevenler daha ne kadar bekleyecek? Sizin amacınız Fenerbahçe'yi batırmak mı? Bunun için mi o koltukta oturuyorsunuz. Şunu çok iyi bilmeniz lazım, Fenerbahçe tüm Fenerbahçeliyim diyenlerin ortak sevinip ortak üzüldüğü bir kulüptür. Elle tutulmaz bir duygudur, tarif edilemez, yaşanır. Dört yıldır kimsenin ses çıkarmadığını ama artık susmayacağımızı bilmenizi isterim. Fenerbahçe 30 milyon taraftarın malıdır. Doğan çocuklar bile başka takım taraftarı olmaya başladılar. Fenerbahçe tarihi boyunca şanı ve şerefiyle halkın kulübü olmuştur. Hiçbir zaman zenginlerin kulübü olmamış ve localardan kendini taraftarın üzerinde tutan yumruklarla saldıran şımarık zenginlerden ise hiç olmamıştır. Fenerbahçe her zaman başarıyı elde eden bir camiadır. Lütfen siz de artık şapkanızı önünüze koyun ve her zaman söylediğiniz gibi sözde çok sevdiğiniz Fenerbahçe'ye zarar vermekten vazgeçin. Ben bu Fenerbahçe'yi nereye sürüklüyorum diye bir düşünün ve zaman kaybetmeden kongre kararı alın. Başarılı olabilecek bir adayı el birliği ile başkan yapalım ve bu çileden kurtulalım. Fenerbahçe'nin büyüklüğünün çok gerisinde kaldınız. Derin hayal kırıklığı yaşattınız. Beceremediniz, yönetemediniz, başaramadınız! Başarılı olarak aldığınız Avrupa şampiyonu olmuş basketbol şubesini, Türkiye liglerinde şampiyon olamayan bir takım haline getirdiniz. Ekonomik olarak da kulübe zarar verdiniz, aldığımız bilgilere göre de kulübü devir aldığınız borçtan daha büyük borca soktunuz.

Milletin hayallerini yıktınız, kulübe daha fazla yara vermeden acilen bırakınız."


Şevket Yılmaz, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Şevket Yılmaz'dan Ali Koç'a istifa çağrısı - Son Dakika Spor


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