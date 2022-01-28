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Şevval Akalan, A Milli Takım'da - Son Dakika

Şevval Akalan, A Milli Takım'da

28.01.2022 17:03
Şevval Akalan, A Milli Takım'da

HERBALİFE Nutrution Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin güçlü takımlarından Çukurova Basketbol Kulübü (ÇBK) Mersin Yenişehir Belediyesi'nde forma giyen Şevval Akalan, A Milli Kadın Basketbol Takımı'na davet edildi.

HERBALİFE Nutrution Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin güçlü takımlarından Çukurova Basketbol Kulübü (ÇBK) Mersin Yenişehir Belediyesi'nde forma giyen Şevval Akalan, A Milli Kadın Basketbol Takımı'na davet edildi.

Millilerin FIBA 2023 Avrupa Şampiyonası Elemeleri hazırlıkları için 6-13 Şubat tarihleri arasında Antalya'da gerçekleştireceği kampın kadrosu açıklandı. Mersin ekibi Çukurova Basketbol'un başarılı forveti Şevval Akalan da milli davet aldı. Milliler 6 Şubat Pazar bir araya gelecek.

A Milli Takım'da ilk kez yer aldığı için mutlu olduğunu belirten Akalan, "İyi bir kamp dönemi geçirerek eleme müsabakalarına güçlü bir şekilde çıkmak istiyoruz. Kulübümü orada en iyi şekilde temsil edeceğim. Beni destekleyen herkese sonsuz teşekkürlerimi sunarım" dedi.ŞEVVAL AKALAN KİMDİR?2001 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Feride Şevval Akalan, İstanbul Üniversitesi altyapısında yetişti. Güçlü fiziği ve performansıyla birçok profesyonel kulübün dikkatini çeken, milli takımların çeşitli yaş kategorilerinde de forma giyen kısa forvet pozisyonundaki Akalan, 2019-2020 sezonu öncesinde kendisini 5 yıllığına Çukurova Basketbol Kulübü'ne bağlayan sözleşmeye imza attı.


- Mersin
Şevval Akalan, A Milli Takım'da
Şevval Akalan, A Milli Takım'da
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Çukurova Basketbol, Milli Takım, Akalan, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Şevval Akalan, A Milli Takım'da - Son Dakika Spor


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