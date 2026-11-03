Şevval Tarhan 50M Tabanca kadınlar finalinde altın madalyayla dünya şampiyonu oldu. - Son Dakika
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Şevval Tarhan 50M Tabanca kadınlar finalinde altın madalyayla dünya şampiyonu oldu.

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Katar'ın Doha kentinde düzenlenen ISSF Tüm Dallar Dünya Şampiyonası'nda milli sporcu Şevval İlayda Tarhan, 50M Tabanca Kadınlar kategorisinde dünya şampiyonu oldu. Tarhan, final yarışını birinci sırada tamamlayarak altın madalya kazandı.

Milli sporcu Şevval İlayda Tarhan, Katar'da düzenlenen ISSF Tüm Dallar Dünya Şampiyonası'nda 50M Tabanca Kadınlar kategorisinde dünya şampiyonu oldu.

Katar'ın Doha kentinde 1-14 Kasım 2026 tarihleri arasında düzenlenmekte olan ISSF Tüm Dallar Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi 50M Tabanca Kadınlar kategorisinde temsil eden milli sporcu Şevval İlayda Tarhan, final yarışını birinci sırada tamamlayarak altın madalyanın sahibi oldu ve dünya şampiyonluğu elde etti.

Kaynak: İHA
Şevval İlayda TarhanDünya ŞampiyonasıKatarDünyaDohaSporSon Dakika

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