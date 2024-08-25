Seydikemer'de 31. Geleneksel Yayla Seki Yağlı Güreşleri'nde Mustafa Doğan Özkaya başpehlivan oldu - Son Dakika
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Spor

Seydikemer'de 31. Geleneksel Yayla Seki Yağlı Güreşleri'nde Mustafa Doğan Özkaya başpehlivan oldu

Seydikemer\'de 31. Geleneksel Yayla Seki Yağlı Güreşleri\'nde Mustafa Doğan Özkaya başpehlivan oldu

Seydikemer'de düzenlenen 31. Geleneksel Yayla Seki Yağlı Güreşleri'nde Mustafa Doğan Özkaya, finalde Yusuf Can Zeybek'i yenerek başpehlivan oldu. Güreşlere çeşitli illerden 72 başpehlivan ve 980 güreşçi katıldı.

25.08.2024 23:16  Güncelleme: 23:18
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Seydikemer'de 31. Geleneksel Yayla Seki Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan Mustafa Doğan Özkaya oldu. Finalde Yusuf Can Zeybek ile karşılaşan Özkaya, büyük çekişme içinde geçen karşılaşmayı kazanarak Seydikemer'in başpehlivanı oldu.

Seydikemer Belediyesi'nin düzenlediği 31. Geleneksel Yayla Seki Yağlı Güreşleri saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlandı. Yağlı güreşlere çeşitli illerden 72'si başpehlivan, 980 güreşçi katıldı. Çekişmeli, heyecanlı ve kıran kırana geçen güreşlerde pehlivanlar izleyenlere heyecanlı anlar yaşattı. Yoğun kalabalığın izlediği güreşleri çevre il ve ilçelerden gelen yüzlerce kişi, Seki Mahallesi, Zümrüt Çayırı'nda buluştu.

Başpehlivan Mustafa Doğan Özkaya oldu

Seki Yağlı Güreşleri, Tarihi Kırkpınar Güreşleri'ni de aratmadı. Güreşlerde başpehlivanlık için Yusuf Can Zeybek ile Mustafa Doğan Özkaya karşılaştı. İzleyenlerin büyük heyecanla izlediği final güreşi yaklaşık 20 dakika sürdü. Mustafa Doğan Özkaya, rakibi Yusuf Can Zeybek'e yaptığı atakla yenmeyi başardı. Başpelivan Mustafa Doğan Özkaya; "Sezona kötü başlamıştım. Seki'de bu durumu toparladığımı düşünüyorum. Bundan sonra tarihi Elmalı güreşlerine odaklanıyorum. Orada da başpehlivan olarak sezonu kapatmak istiyorum" dedi.

Ağalık 6 milyon 48 bin TL'ye verildi

Organizasyonda, güreş ağalığını 6 milyon 48 bin lira bedelle geçen senenin de ağası olan iş insanı Şaban Karaşal aldı. Seydikemer Belediye Başkanı Bayram Önder Akdenizli; "Güreş etkinliğimiz sona erdi. Çok güzel katılım oldu. Vatandaşlarımızın ilgisi çok iyiydi. Başpehlivan Mustafa Doğan Özkaya'yı ve yarı finale kalan sporcuları tebrik ediyorum. İnşallah gelecek yıllarda daha iyi etkinliklerde görüşürüz" diye konuştu.

Güreşleri Seydikemer Kaymakamı Yıldız Büyüker, Fethiye Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş, AK Parti Muğla Milletvekilleri, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Seydikemer Belediye Başkanı Bayram Önder Akdenizli, siyasi partilerin il ve ilçe temsilcileri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşu başkan ve üyeleri ile çok sayıda vatandaş izledi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Seydikemer'de 31. Geleneksel Yayla Seki Yağlı Güreşleri'nde Mustafa Doğan Özkaya başpehlivan oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Seydikemer'de 31. Geleneksel Yayla Seki Yağlı Güreşleri'nde Mustafa Doğan Özkaya başpehlivan oldu - Son Dakika
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