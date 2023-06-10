Şeyh Mansur, 13 yıl sonra maç izlemek için İstanbul'a geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Şeyh Mansur, 13 yıl sonra maç izlemek için İstanbul'a geldi

Şeyh Mansur, 13 yıl sonra maç izlemek için İstanbul'a geldi

10.06.2023 17:56

Manchester City'nin sahibi ve BAE Başkan Yardımcısı Şeyh Mansur, City ile Inter arasındaki Şampiyonlar Ligi maçı için İstanbul'da. 2008'de satın aldığı Manchester City'nin tek maçını Ağustos 2010'da Liverpool ile Abu Dabi'deki gösteri maçında izleyen Mansur, 13 yıl sonra bir karşılaşmayı izleyecek. Şeyh Mansur'un 2010 yılında Liverpool'u 3-0 yendikleri maçta ilk kez takımını statta izlediği aktarıldı.

Manchester City'nin sahibi ve BAE Başkan Yardımcısı Şeyh Mansur, City ile Inter arasındaki Şampiyonlar Ligi maçı için İstanbul'da.

13 YIL ÖNCE İZLEMİŞTİ

2008'de satın aldığı Manchester City'nin tek maçını Ağustos 2010'da Liverpool ile Abu Dabi'deki gösteri maçında izleyen Mansur, 13 yıl sonra bir karşılaşmayı izleyecek.

Şeyh Mansur, 13 yıl sonra maç izlemek için İstanbul'a geldi

3-0 KAZANDILAR

Şeyh Mansur'un 2010 yılında Liverpool'u 3-0 yendikleri maçta ilk kez takımını statta izlediği aktarıldı.

Şeyh Mansur, 13 yıl sonra maç izlemek için İstanbul'a geldi

ŞEYH MANSUR KİMDİR?

Mansur bin Zayid bin Sultan bin Zayid bin Halife en-Nehyan (d. 1970), Birleşik Arap Emirlikleri'nde politikacı ve Abu Dabi iktidar ailesinin bir üyesidir. Abu Dabi Cumhurbaşkanı Halife bin Zayid en-Nehyan'ın kardeşidir. Yüksek Petrol Konseyi üyesi, Uluslararası Petrol Yatırım Şirketi ve Abu Dabi Yatırım Konseyi dahil çok sayıda yatırım şirketlerinin yönetim kurulu üyesidir. Mansur ayrıca, Virgin Galactic ve Sky News Arabistan gibi ticari girişimler şirketlerinde bir dizi hisseye sahiptir. Manchester City Futbol Kulübü'nün sahibidir. Kişisel servetinin 30 milyar doların üstünde olduğu ifade ediliyor.

YORUMLAR
500
İstanbul'da Dev Finalin Oynanacağı Stadın Hali Türk Futbolseverleri Ayaklandırdı İstanbul'da Dev Finalin Oynanacağı Stadın Hali Türk Futbolseverleri Ayaklandırdı

UEFA Şampiyonlar Ligi, Manchester City FC, Internazionale, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Şeyh Mansur, 13 yıl sonra maç izlemek için İstanbul'a geldi - Son Dakika


Son Dakika
18:00 Beşiktaş, Ante Rebic için Milan'a resmi teklif yaptı
17:56 Resmi teklif yapıldı! Ante Rebic, Beşiktaş'a hayırlı olsun
17:52 Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, sandık görevlileriyle gerçekleştirilen toplantıda bir kişiye tokat attı iddiası
17:48 Yanına çağırıp tokatladı! Görüntüdeki kişinin Zeydan Karalar olduğu iddia ediliyor
17:49 Şeyh Mansur, 13 yıl sonra maç izlemek için İstanbul'a geldi
17:45 Şeyh Mansur, 13 yıl sonra maç izlemek için İstanbul'a geldi
17:08 Bodrum'da Domuzlar Sahili Bastı
17:07 Ankara'nın en prestijli ödülleri sahiplerini buluyor
17:07 Bodrum'da sahili basan domuzlar tatilcilere korku dolu anlar yaşattı
17:02 Ankara'nın en prestijli ödülleri sahiplerini buluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2023 18:16:00. #1.11#
SON DAKİKA: Şeyh Mansur, 13 yıl sonra maç izlemek için İstanbul'a geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement