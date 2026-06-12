Şeyh Şamil İlkokulu Şampiyon!

Minikler A Kızlar Basketbol Müsabakaları'nda rakiplerini geride bırakan Şeyh Şamil İlkokulu şampiyonluğa ulaştı.

Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Basketbol İl Temsilciliği tarafından düzenlenen Basketbol Minikler A Kızlar Müsabakaları tamamlandı. 2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı Okul Sporları faaliyet programı kapsamında gerçekleştirilen organizasyon, 8-10 Haziran tarihleri arasında Mecnun Otyakmaz Spor Salonu'nda oynandı. Minik sporcuların büyük mücadele ortaya koyduğu müsabakalarda heyecan dolu karşılaşmalar yaşandı.

Turnuva sonunda Şeyh Şamil İlkokulu şampiyonluk ipini göğüslerken, Lütfi Fikret Tuncel İlkokulu ikinci, Lütfi Abay İlkokulu ise üçüncü sırada yer aldı.

Müsabakaların ardından dereceye giren takımlar için ödül töreni düzenlendi. Başarılı okullara kupa ve madalyaları, Lütfi Fikret Tuncel İlkokulu Müdürü Gazi Yıldız ile beden eğitimi öğretmenleri tarafından takdim edildi. - SİVAS