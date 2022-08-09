Emre Gönlüşen'e vefa belgeseli - Son Dakika
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Emre Gönlüşen'e vefa belgeseli

09.08.2022 01:15
Emre Gönlüşen'e vefa belgeseli

Seyhan Belediyesi, yakalandığı amansız hastalığa yenik düşerek iki yıl önce hayata veda eden Adanalı spor spikeri Emre Gönlüşen'in yaşamını belgesel haline getiriyor.

Seyhan Belediyesi, yakalandığı amansız hastalığa yenik düşerek iki yıl önce hayata veda eden Adanalı spor spikeri Emre Gönlüşen'in yaşamını belgesel haline getiriyor.

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay'ın yapımcılığını üstlendiği belgeselin yönetmenliğini Seyhan Belediyesi Basın Yayın Müdürlüğü çalışanları Zafer Özgentürk ve Cem Güzel yaptı.

Gönlüşen'in çocukluk yaşlarındaki spor spikerliğine olan ilgisinin, kentin köklü spor kulüplerinden Adanaspor'a sevgisinin, meslek disiplini ve insani ilişkileri ile başarılarla dolu yaşamının dostları ve spor dünyasının önemli isimleri tarafından anlatıldığı belgeselin İstanbul ve Adana'daki çekimleri tamamlandı.

Belgeselde Emre Gönlüşen'in eşi Nilüfer Gönlüşen ve kardeşi Tolga Gönlüşen'in yanısıra Beşiktaş'ın efsane futbolcularından Metin Tekin, Güntekin Onay, Göktuğ Sevinçli, Okay Karacan, Gökhan Abdik, Seyhan Şaşko, Emek Ege, Nebil Evren, İlhan Uzundurukan, Ali Ece, Sinem Büyüka, Murat Yenersoy, Murat Caner, Özkan Öztürk, Serkan Şenyürek, Ergun Kara gibi spor medyasının ünlü isimlerinin röportajları yer alıyor.

İstanbul ve Adana'da galası yapılacak

Kanal A TV, TV 8, D-Spor, Telesport, NTV Spor ve Bein Sports gibi kurumlarda görev yapan Emre Gönlüşen'in adını taşıyan belgeselin ekim ayı sonunda İstanbul ve Adana'da galası yapılarak gösterime sunulacak.

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, genç yaşta yaşama veda eden Gönlüşen'in hem adını yaşatmak, hem de örnek yaşamını ve değerleri gelecek nesillere aktarmak için belgesel projesini hayata geçirdiklerini aktardı. Akay, "Daha önce belediyemize ait spor kompleksimizde adını ölümsüzleştirdiğimiz Emre Gönlüşen'i aramızdan ayrılışının ikinci yılında adını taşıyan belgeselle anacağız. Gönlüşen'in adına yakışır bir belgesel olması için ekip arkadaşlarımızla titiz bir hazırlık ve çalışma süreci geçirdik. Ekim ayı sonuna doğru genç yaşta yitirdiğimiz evladımız Emre'yi ailesiyle, sevenleriyle, dostlarıyla birlikte sevgiyle, özlemle anacağız" dedi. - ADANA

YORUMLAR
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2 yıl önce kansere yenik düşen spor spikeri Emre Gönlüşen'in hayatı belgesel oluyor 2 yıl önce kansere yenik düşen spor spikeri Emre Gönlüşen'in hayatı belgesel oluyor EMRE GÖNLÜŞEN'İN HAYATI BELGESEL OLDU EMRE GÖNLÜŞEN'İN HAYATI BELGESEL OLDU
Kaynak: İHA

Seyhan Belediyesi, Seyhan, Adana, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Emre Gönlüşen'e vefa belgeseli - Son Dakika

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