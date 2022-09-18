Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Mahe Adası'nda düzenlenen organizasyonda Burcunaz Narin, Tuna Erdoğan , Emir Batur Albayrak ve Ahmet Burak Işık'tan oluşan 14-16 Yaş Açık Su Yüzme Milli Takımı, 4x1500 metre karışık bayrak kategorisinde 1.13.24.00'lük derecesiyle dünya gençler 3'üncüsü olmayı başardı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Dünya Gençler Açık Su Yüzme Şampiyonası - Son Dakika

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