Dünya Gençler Açık Su Yüzme Şampiyonası - Son Dakika
Üye Girişi

Dünya Gençler Açık Su Yüzme Şampiyonası

18.09.2022 22:05
Dünya Gençler Açık Su Yüzme Şampiyonası

Seyşeller'de düzenlenen 2022 FINA Dünya Gençler Açık Su Yüzme Şampiyonası'nda, 14-16 Yaş Açık Su Yüzme Milli Takımı, karışık bayrak kategorisinde bronz madalyanın sahibi oldu.

Seyşeller'de düzenlenen 2022 FINA Dünya Gençler Açık Su Yüzme Şampiyonası'nda, 14-16 Yaş Açık Su Yüzme Milli Takımı, karışık bayrak kategorisinde bronz madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Mahe Adası'nda düzenlenen organizasyonda Burcunaz Narin, Tuna Erdoğan, Emir Batur Albayrak ve Ahmet Burak Işık'tan oluşan 14-16 Yaş Açık Su Yüzme Milli Takımı, 4x1500 metre karışık bayrak kategorisinde 1.13.24.00'lük derecesiyle dünya gençler 3'üncüsü olmayı başardı.

YORUMLAR
500
Kayseri'de jandarma şampiyonalarda da görevini sürdürüyor Kayseri'de jandarma şampiyonalarda da görevini sürdürüyor Seyfe Gölü Kuş Cenneti sonbaharda kuruyan görüntüsüyle doğaseverleri üzüyor Seyfe Gölü Kuş Cenneti sonbaharda kuruyan görüntüsüyle doğaseverleri üzüyor
Kaynak: AA

Türkiye, su, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dünya Gençler Açık Su Yüzme Şampiyonası - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
21:40 Ayak parmakları kesilen ünlü spiker Korcan Karar'ın son görüntüsü ortaya çıktı
21:35 Alanyaspor-Beşiktaş maçındaki kararları tartışma konusu olan hakem Yasin Kol küme düşürülüyor!
20:55 Fenerbahçe'den Sambacılarına büyük jest! Brezilya'nın 200. bağımsızlık yıldönümü sebebiyle Kadıköy'de Brezilya Ulusal Marşı çalındı
20:43 Trabzonspor'un tartışma yaratan golü sonrası Gaziantep FK'nin kaptanı Günay Güvenç isyan etti: Maçın önüne geçiyor bazı şeyler
20:43 Kılıçdaroğlu, sosyal konut projesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek verdi: Amacını biliyorum ama bu işin başarılı olmasını istiyorum
20:42 Cübbeli Ahmet Hoca'dan çarpıcı sözler: Çok din-devlet düşmanı var, onun için bir temizlik de icap edebilir
20:00 Trabzonspor'un son dakikada kazandığı Gaziantep FK maçı sonrası ortalık karıştı! "Trabzon'da kara gece" etiketiyle hakem kararlarına tepki yağdı
19:38 Paris'te toplanan fanatik Ermeniler, Azerbaycan'ın Fransa Büyükelçiliğine saldırdı
19:28 Başakşehir, Fatih Karagümrük maçında gol sesi yok
19:22 Azerbaycan'ı suçlayan ve "Ermenistan'ın yanındayız" açıklamasında bulunan Pelosi'ye jet yanıt: Asılsız ve haksız suçlamalar kabul edilemez
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2022 22:05:42. #1.11#
SON DAKİKA: Dünya Gençler Açık Su Yüzme Şampiyonası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement