Sezer Huysuz, Avrupa Judo Birliğinin yönetimine seçildi - Son Dakika
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Sezer Huysuz, Avrupa Judo Birliğinin yönetimine seçildi

17.06.2022 19:15
Sezer Huysuz, Avrupa Judo Birliğinin yönetimine seçildi

Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, Avrupa Judo Birliğinin (EJU) yönetimine seçildi.

Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, Avrupa Judo Birliğinin (EJU) yönetimine seçildi.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamada, EJU'nun Avusturya'nın başkenti Viyana'daki genel merkezinde yapılan olağanüstü kongrede başkanlığa Macaristan'dan Laszlo Toth'un seçildiği aktarıldı.

Sezer Huysuz'un da Toth'un başkanlığındaki yönetiminde icra komitesine baş spor direktörü olarak seçildiği kaydedildi.

Açıklamada, Türkiye'den ilk defa bir ismin EJU'nun yönetimine girdiği belirtildi.

YORUMLAR
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TÜGİAD, iş birliği fırsatları için gittiği Macaristan'da büyük ilgi gördü TÜGİAD, iş birliği fırsatları için gittiği Macaristan'da büyük ilgi gördü TÜGİAD, Macaristan'da ilgi gördü TÜGİAD, Macaristan'da ilgi gördü
Kaynak: AA

Sezer Huysuz, Macaristan, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sezer Huysuz, Avrupa Judo Birliğinin yönetimine seçildi - Son Dakika

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