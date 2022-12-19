Marcao, Sevilla'da kabusu yaşıyor! Aylarca sahaya çıkamayacak - Son Dakika
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Marcao, Sevilla'da kabusu yaşıyor! Aylarca sahaya çıkamayacak

19.12.2022 15:52

Sezon başında Galatasaray'dan Sevilla'ya transfer olan Marcao büyük şanssızlık yaşadı. İspanyol ekibinden gelen açıklamada, Brezilyalı stoperin sakatlandığı ve ameliyat olacağı belirtildi. Marcao'nun sahalardan en az 3 ay uzak kalması bekleniyor.

Galatasaray'dan Sevilla'ya transfer olan Brezilyalı stoper Marcao, sakatlığı sebebiyle ameliyat olacak ve en az 3 ay forma giyemeyecek. Hamstring sakatlığı sebebiyle ameliyat edilmesine karar verilen savunmacının son zamanlarda sakatlıklarıyla gündeme gelmesi ise gözlerden kaçmıyor.

5 AYDA 3 KERE SAKATLANDI

Galatasaray'daki 2,5 sezonunda sakatlık sebebiyle toplamda 2 ay sahalardan uzak kalan Marcao, Sevilla'da 5 ayda 3. kez sakatlandı. Daha önceki iki sakatlığında 1'er ay sahalardan uzak kala oyuncu yeni sakatlığı ile birlikte bu sezon en az 5 ayı sakatlıklarla geçirmiş olacak.

15 MİLYON EUROYA GİTMİŞTİ

Sarı-kırmızılı takımda performansıyla göz dolduran savunmacı, sezon başında 15 milyon euro karşılığında Sevilla'ya transfer olmuştu. Brezilyalı stoper bu sezon Sevilla formasıyla sadece 7 maçta forma sansı buldu.

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