Galatasaray'dan Sevilla'ya transfer olan Brezilyalı stoper Marcao, sakatlığı sebebiyle ameliyat olacak ve en az 3 ay forma giyemeyecek. Hamstring sakatlığı sebebiyle ameliyat edilmesine karar verilen savunmacının son zamanlarda sakatlıklarıyla gündeme gelmesi ise gözlerden kaçmıyor.
Galatasaray'daki 2,5 sezonunda sakatlık sebebiyle toplamda 2 ay sahalardan uzak kalan Marcao, Sevilla'da 5 ayda 3. kez sakatlandı. Daha önceki iki sakatlığında 1'er ay sahalardan uzak kala oyuncu yeni sakatlığı ile birlikte bu sezon en az 5 ayı sakatlıklarla geçirmiş olacak.
Sarı-kırmızılı takımda performansıyla göz dolduran savunmacı, sezon başında 15 milyon euro karşılığında Sevilla'ya transfer olmuştu. Brezilyalı stoper bu sezon Sevilla formasıyla sadece 7 maçta forma sansı buldu.
Son Dakika › Spor › Marcao, Sevilla'da kabusu yaşıyor! Aylarca sahaya çıkamayacak - Son Dakika