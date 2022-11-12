TFF'den kulüplere net uyarı: Yedek kulübesine koyduğunuz televizyonları kaldırın - Son Dakika
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TFF'den kulüplere net uyarı: Yedek kulübesine koyduğunuz televizyonları kaldırın

12.11.2022 00:20
TFF'den kulüplere net uyarı: Yedek kulübesine koyduğunuz televizyonları kaldırın

Sezon başından bu yana bazı kulüplerin yedek kulübesine televizyon koyduğu görülürken, TFF'den kulüplere uyarı yapıldı. Gönderilen yazıda bu televizyonların acilen kaldırmasını talep edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu, yedek kulübesinde televizyon bulunduran kulüpleri uyardı ve acilen televizyonların kaldırılması yönünde kulüplere bir yazı gönderdi.

"TELEVİZYONLARI KALDIRIN"

Akşam'ın haberine göre TFF, kulüplere gönderdiği yazıda yedek kulübesinde televizyon kullanımını yasakladığını dile getirdi. TFF, yedek kulübesinde yer alan televizyonların kaldırılmasını talep etti.

"ZAMAN ÇİZELGELERİNE UYUN"

Ayrıca yazıda müsabakaların 1. ve 2. devrelerinin zamanında başlaması için kulüplerin sezon başında açıklanan zaman çizelgelerine riayet etmeleri gerektiği de vurgulandı.

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Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor TFF'den kulüplere net uyarı: Yedek kulübesine koyduğunuz televizyonları kaldırın - Son Dakika


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