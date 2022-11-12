TFF'den kulüplere net uyarı: Yedek kulübesine koyduğunuz televizyonları kaldırın

Türkiye Futbol Federasyonu, yedek kulübesinde televizyon bulunduran kulüpleri uyardı ve acilen televizyonların kaldırılması yönünde kulüplere bir yazı gönderdi.

"TELEVİZYONLARI KALDIRIN"

Akşam'ın haberine göre TFF, kulüplere gönderdiği yazıda yedek kulübesinde televizyon kullanımını yasakladığını dile getirdi. TFF, yedek kulübesinde yer alan televizyonların kaldırılmasını talep etti.

"ZAMAN ÇİZELGELERİNE UYUN"

Ayrıca yazıda müsabakaların 1. ve 2. devrelerinin zamanında başlaması için kulüplerin sezon başında açıklanan zaman çizelgelerine riayet etmeleri gerektiği de vurgulandı.