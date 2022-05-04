Sezonun ilk yağlı güreşlerinde başpehlivan İsmail Koç oldu - Son Dakika
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Sezonun ilk yağlı güreşlerinde başpehlivan İsmail Koç oldu

04.05.2022 21:31
Sezonun ilk yağlı güreşlerinde başpehlivan İsmail Koç oldu

Kırklareli'nde 97.'si düzenlenen Kavasoğlu ve Şamdancıbaşı İbrahim Yağlı Güreşleri Başpehlivanı İsmail Koç oldu.

Kırklareli'nde 97.'si düzenlenen Kavasoğlu ve Şamdancıbaşı İbrahim Yağlı Güreşleri Başpehlivanı İsmail Koç oldu.

Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Büyükmandıra beldesinde 33 başpehlivanın katıldığı ve 97.'si düzenlenen Kavasoğlu ve Şamdancıbaşı İbrahim Yağlı Güreşleri İsmail Koç Başpehlivan oldu.

Müsabakada Orhan Okulu rakibi İsmail Koç'a el ense çekerken faul yaptı. Koç rakibi Okulu'nun hareketini kasti yaptığını düşünerek hakem heyetine itiraz etti. Daha sonra Koç müsabakayı bırakmak istedi. Koç'un kararını Seyfettin Selim engelledi.

Kıran kırana gerçekleşen finalde İsmail Koç rakibini yenerek başpehlivan oldu.

Koç sevenleri ile birlikte galibiyeti kutladı. - KIRKLARELİ

Sezonun ilk yağlı güreşlerinde başpehlivan İsmail Koç oldu
Sezonun ilk yağlı güreşlerinde başpehlivan İsmail Koç oldu
Sezonun ilk yağlı güreşlerinde başpehlivan İsmail Koç oldu
Sezonun ilk yağlı güreşlerinde başpehlivan İsmail Koç oldu
Sezonun ilk yağlı güreşlerinde başpehlivan İsmail Koç oldu
Sezonun ilk yağlı güreşlerinde başpehlivan İsmail Koç oldu
Sezonun ilk yağlı güreşlerinde başpehlivan İsmail Koç oldu
Sezonun ilk yağlı güreşlerinde başpehlivan İsmail Koç oldu
Sezonun ilk yağlı güreşlerinde başpehlivan İsmail Koç oldu
Sezonun ilk yağlı güreşlerinde başpehlivan İsmail Koç oldu
Sezonun ilk yağlı güreşlerinde başpehlivan İsmail Koç oldu
Sezonun ilk yağlı güreşlerinde başpehlivan İsmail Koç oldu

YORUMLAR
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KIRKLARELİ - İkiz pehlivanların güreşi ilgiyle izlendi KIRKLARELİ - İkiz pehlivanların güreşi ilgiyle izlendi 'Kavasoğlu ve Şamdancıbaşı İbrahim Yağlı Güreşleri' başladı 'Kavasoğlu ve Şamdancıbaşı İbrahim Yağlı Güreşleri' başladı

Büyükmandıra, Kırklareli, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Sezonun ilk yağlı güreşlerinde başpehlivan İsmail Koç oldu - Son Dakika


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