Ruud ve Berrettini ABD Açık'ın çeyrek finalinde - Son Dakika
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Ruud ve Berrettini ABD Açık'ın çeyrek finalinde

05.09.2022 00:16
Ruud ve Berrettini ABD Açık'ın çeyrek finalinde

Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta erkeklerin 5 numaralı seribaşı Casper Ruud ve 13 numaralı seribaşı Matteo Berrettini çeyrek finale çıktı.

Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta erkeklerin 5 numaralı seribaşı Casper Ruud ve 13 numaralı seribaşı Matteo Berrettini çeyrek finale çıktı.

New York kentinde düzenlenen turnuvaya, 7. gün sabah seansı maçlarıyla devam edildi.

Tek erkeklerde Casper Ruud, klasmanın 112. sırasındaki Corentin Moutet'yi 6-1, 6-2, 6-7 ve 6-2'lik setlerle 3-1 yenerek ABD Açık'ta ilk defa son 8'e kaldı.

2019 yarı finalisti Matteo Berrettini, dünya 39 numarası Alejandro Davidovich Fokina karşısında çok zorlandı ancak korttan 3-2 (3-6, 7-6, 6-3, 4-6, 6-2) galip ayrılmayı başardı.

Kadınlarda ise son haftaların formda ismi Caroline Garcia (17 numaralı seribaşı), Alison Riske-Amritraj'ı (29) 2-0 (6-4, 6-1) mağlup ederek ABD Açık'ta ilk kez adını çeyrek finale yazdırdı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Ruud ve Berrettini ABD Açık'ın çeyrek finalinde - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ruud ve Berrettini ABD Açık'ın çeyrek finalinde - Son Dakika
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