Kadınlarda ise son haftaların formda ismi Caroline Garcia (17 numaralı seribaşı), Alison Riske-Amritraj'ı (29) 2-0 (6-4, 6-1) mağlup ederek ABD Açık'ta ilk kez adını çeyrek finale yazdırdı.

Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, New York, Casper, Tenis, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Ruud ve Berrettini ABD Açık'ın çeyrek finalinde - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.