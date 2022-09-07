Tek kadınlarda 5 numaralı seribaşı ve bu yılın Wimbledon finalisti Tunuslu Ons Jabeur, dünya 46 numarası Avustralyalı Ajla Tomljanovic'i 6-4 ve 7-6'lık setlerle eledi.

Erkeklerde 5 numaralı seribaşı ve bu yılın Fransa Açık finalisti Casper Ruud, 13 numaralı seribaşı İtalyan Matteo Berrettini'yi 6-1, 6-4 ve 7-6'lık setlerle 3-0 mağlup etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › ABD Açık'ta Casper Ruud ve Ons Jabeur yarı finale çıktı - Son Dakika

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