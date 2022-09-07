ABD Açık'ta Casper Ruud ve Ons Jabeur yarı finale çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

ABD Açık'ta Casper Ruud ve Ons Jabeur yarı finale çıktı

07.09.2022 00:06
ABD Açık'ta Casper Ruud ve Ons Jabeur yarı finale çıktı

Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta erkeklerin 5 numaralı seribaşı Norveçli Casper Ruud ile kadınların 5 numaralı seribaşı Tunuslu Ons Jabeur yarı finale yükseldi.

Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta erkeklerin 5 numaralı seribaşı Norveçli Casper Ruud ile kadınların 5 numaralı seribaşı Tunuslu Ons Jabeur yarı finale yükseldi.

New York kentinde düzenlenen turnuvanın 9. gününde çeyrek final maçları oynandı.

Erkeklerde 5 numaralı seribaşı ve bu yılın Fransa Açık finalisti Casper Ruud, 13 numaralı seribaşı İtalyan Matteo Berrettini'yi 6-1, 6-4 ve 7-6'lık setlerle 3-0 mağlup etti.

ABD Açık'ta ilk kez yarı final bileti alan Ruud, Nick Kyrgios-Karen Khachanov maçının galibiyle karşılaşacak.

Tek kadınlarda 5 numaralı seribaşı ve bu yılın Wimbledon finalisti Tunuslu Ons Jabeur, dünya 46 numarası Avustralyalı Ajla Tomljanovic'i 6-4 ve 7-6'lık setlerle eledi.

Jabeur, kariyerinin ilk ABD Açık yarı finalinde Coco Gauff-Caroline Garcia maçının galibiyle karşı karşıya gelecek.

YORUMLAR
500
New York borsası düşüşle kapandı New York borsası düşüşle kapandı Nadal, ABD Açık'ta son 16 turunda elendi Nadal, ABD Açık'ta son 16 turunda elendi
Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, New York, Casper, Tenis, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor ABD Açık'ta Casper Ruud ve Ons Jabeur yarı finale çıktı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
23:37 19 yıl sonra bir ilk! Devler Ligi, Cristiano Ronaldo'suz başladı
23:15 Eski Fenerbahçe Başkanı Tahsin Kaya'nın çalışanını tokatladığı görüntüler ortaya çıktı
23:06 Trabzonspor, Kouassi'yi kiralık olarak Fatih Karagümrük'e gönderdi
22:31 Tokat'ta MHP'li belediye başkanı silahlı saldırıya uğradı
22:06 Alanyaspor'dan Tayfur Bingöl kiralık olarak Beşiktaş'a transfer oldu
22:03 Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta sürprizle başladı! Dinamo Zagreb, Chelsea'yi tek golle geçti
21:45 Devler Ligi'ne iyi başlayan Borussia Dortmund, Trabzonspor'u eleyen Kopenhag'ı farklı devirdi
21:30 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek'te söz verdi: Ziraat Bankası genel müdürümüze gerekli talimatı verdim
21:12 Bakan Nureddin Nebati'den KOBİ'lere Hazine Destekli Kefalet Paketi müjdesi
20:48 Rahatsızlanınca arabasıyla hastaneye giden adamın beyin kanaması geçirdiği öğrenildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2022 00:06:59. #1.11#
SON DAKİKA: ABD Açık'ta Casper Ruud ve Ons Jabeur yarı finale çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement