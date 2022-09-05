Swiatek ABD Açık'ta çeyrek finale yükseldi - Son Dakika
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Swiatek ABD Açık'ta çeyrek finale yükseldi

05.09.2022 23:55
Swiatek ABD Açık'ta çeyrek finale yükseldi

Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta kadınların 1 numaralı seribaşı Iga Swiatek, Jule Niemeier'i 2-1 yenerek çeyrek finale çıktı.

Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta kadınların 1 numaralı seribaşı Iga Swiatek, Jule Niemeier'i 2-1 yenerek çeyrek finale çıktı.

New York kentinde düzenlenen turnuvaya, 8. gün sabah seansı maçlarıyla devam edildi.

Kadınlar dünya sıralamasının zirvesindeki Iga Swiatek, klasmanın 108. basamağında yer alan Jule Niemeier karşısında oldukça zorlandı.

İlk seti 6-2 kaybeden Swiatek, sonraki setleri 6-4 ve 6-0 alarak ABD Açık'ta ilk kez son 8 isim arasına girdi.

ABD Açık'taki ilk 4. tur maçına çıkan Jessica Pegula (8 numaralı seribaşı) da Petra Kvitova'yı (21) 2-0 (6-3, 6-2) yenerek yoluna devam etti.

Erkeklerde ise Andrey Rublev (9), Cameron Norrie'yi (7) 6-4'lük setlerle 3-0 mağlup ederek çeyrek final bileti aldı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Swiatek ABD Açık'ta çeyrek finale yükseldi - Son Dakika

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