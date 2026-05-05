Shakhtar Donetsk Liderliğini Sürdürdü
Shakhtar Donetsk Liderliğini Sürdürdü

05.05.2026 20:41
Arda Turan yönetimindeki Shakhtar, Dinamo Kiev'i 2-1 yenerek liderliğini güçlendirdi.

TEKNİK direktör Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, Ukrayna Premier Lig'in 26'ncı haftasında deplasmanda karşılaştığı Dinamo Kiev'i 2-1 mağlup etti. Bu sonucun ardından puanını 63 yapan Shakhtar Donetsk, en yakın rakibinin 10 puan önünde lider durumda bulunuyor.

Ukrayna Premier Lig'in 26'ncı haftasında Shakhtar Donetsk, deplasmanda Dinamo Kiev'e konuk oldu. Dinamo Kiev, 13'üncü dakikada Matviy Ponomarenko'nun attığı golle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi. Shakhtar Donetsk, 50'nci dakikada Lucas dos Santos Ferreira'nın golüyle 1-1'lik eşitliği yakaladı. 66'ncı dakikada fileleri havalandıran Lassina Traore, Shakhtar Donetsk'i 2-1 öne geçirdi. Maçı 2-1 kazanan Shakhtar Donetsk, ligde bitime 4 hafta kala puanını 63 yaptı ve en yakın rakibiyle arasındaki farkı 10'a çıkardı.

ARDA TURAN ŞAMPİYONLUĞA YÜRÜYOR

Teknik direktör Arda Turan, Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile lig şampiyonluğuna oldukça yaklaştı. Geride kalan 26 haftada 19 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan Shakhtar, 63 puan topladı. Bu maçlarda rakip ağlara 61 gol gönderen ekip, kalesinde 17 gol gördü. Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, gelecek hafta deplasmanda oynayacağı SK Poltava maçını kazanması halinde diğer maçların sonuçlarına bakmadan şampiyonluğunu ilan edecek.

Kaynak: DHA

