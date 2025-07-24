Süper Lig devi Beşiktaş'ın Shakhtar Donetsk ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu maçı öncesinde stat yakınında yangın çıktı.
Stadın hemen yakınındaki bir bölgede nedeni belirlenemeyen bir şekilde yangın çıktı. Alevler ve dumanlar hızlı bir şekilde yükselirken, vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay sonrası bölgeye gelen itfaiye ekipleri hızlıca müdahalede bulunarak yangını kontrol altına aldı.
Bu akşam Avrupa Ligi'nde Shakhtar Donetsk ile karşılaşacak Beşiktaş'ta stadın hemen yanında çıkan yangın büyük panik yarattı. Karşılaşmanın oynanmaması için hiçbir engelin bulunmadığı belirtildi.
Son Dakika › Spor › Shakhtar Donetsk maçı öncesi Beşiktaş Stadyumu'nda yangın çıktı - Son Dakika
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