Shakhtar Donetsk Şampiyonluğunu İlan Etti

ARDA Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, Ukrayna Premier Ligi'nde şampiyonluğunu ilan etti.

Ligin 27'nci haftasında deplasmanda SK Poltava ile karşılaşan Shakhtar Donetsk, mücadeleden 4-0 galip ayrıldı. Ukrayna'nın Lviv kentindeki Arena Lviv Stadı'nda oynanan maçta turuncu-siyahlı ekibe galibiyeti getiren golleri Dmitro Kriskiv, Isaque Silva (2) ve Lassina Traore kaydetti.

İlk yarının uzatma dakikalarında Kriskiv'in golüyle öne geçen Shakhtar Donetsk, ikinci yarıda Isaque Silva'nın 55'inci ve 61'inci dakikada attığı gollerle farkı açtı. Mücadelenin 67'nci dakikasında sahneye çıkan Lassina Traore ise skoru belirledi.

Bu sonuçla puanını 66'ya yükselten Shakhtar Donetsk, ligin tamamlanmasına 3 hafta kala şampiyonluğunu matematiksel olarak garantiledi. En yakın takipçisi Polissya ile arasındaki puan farkını 11'e çıkaran ekip, kulüp tarihindeki 16'ncı lig şampiyonluğunu elde etti.