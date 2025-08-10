Teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk, Ukrayna Premier Ligi'nde 3 puanı uzatmalarda kaçırdı.
Ukrayna'nın Lviv şehrindeki Ukraina Stadı'nda Karpaty Lviv'e konuk olan Shakhtar Donetsk, 9. dakikada Newerton'la öne geçerken ev sahibi ekip, 18. dakikada Igor Neves'le beraberliği yakaladı.
Konuk ekip Kaua Elias'la 23. dakikada tekrar öne geçti fakat Karpaty Lviv, Bruno Roberto'nun 77. dakikadaki golüyle skoru 2-2 yaptı.
Shakhtar Donetsk, 82. dakikada Alisson Santana'yla 3-2 öne geçerken 90+1'de Karpaty Lviv, İhor Krosnopir'le 1 gol daha kaydederek beraberliği kurtardı.
Ligde 2 maçın ardından Karpaty Lviv, ilk puanını alırken Shakhtar Donetsk, puanını 4'e çıkardı.
Son Dakika › Spor › Shakhtar Donetsk Uzatmalarda Puan Kaybetti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?