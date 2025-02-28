Shevchenko'dan TFF'ye Ziyaret - Son Dakika
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Shevchenko'dan TFF'ye Ziyaret

Shevchenko\'dan TFF\'ye Ziyaret

Ukrayna Futbol Federasyonu Başkanı Shevchenko, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu ziyaret etti.

28.02.2025 17:04
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Ukrayna Futbol Federasyonu Başkanı Andriy Shevchenko, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nu makamında ziyaret etti.

TFF'nin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Ukrayna Futbol Federasyonu Başkanı Andriy Shevchenko'nun, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nu ziyaret ettiği belirtildi. Görüşmede TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz, TFF Başdanışmanı Yusuf Yerkel ile Ukrayna Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Igor Gryshchenko'nun da yer aldığı ifade edildi.

Uluslararası futbol alanındaki gelişmelerin değerlendirildiği görüşmede, iki dost ülke federasyonları arasındaki iş birliği doğrultusunda hayata geçirilebilecek ortak projelerle ilgili fikir alışverişinde bulunulduğu açıklandı.

Ziyarette İbrahim Hacıosmanoğlu, Anriy Shevchenko'ya A Milli Takım forması takdim ederken, Shevchenko da Hacıosmanoğlu'na Ukrayna Milli Takım forması hediye etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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