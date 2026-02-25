Shkendija, UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turu rövanşında yarın deplasmanda oynayacağı Samsunspor maçının hazırlıklarını tamamladı.
Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda, teknik direktör Jeton Bekjiri yönetimindeki antrenmanın basına açık 15 dakikasında futbolcular, pas çalışması yaptı.
Samsunspor-Shkendija müsabakası, yarın saat 20.45'te başlayacak.
Shkendija'nın Samsunspor Maçı Hazırlıkları Tamamlandı
