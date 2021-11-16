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Short Track Dünya Kupası 3 yarışması Macaristan'da düzenlenecek - Son Dakika

Short Track Dünya Kupası 3 yarışması Macaristan'da düzenlenecek

16.11.2021 15:45
Short Track Dünya Kupası 3 yarışması Macaristan'da düzenlenecek

Buz Pateni Short Track Dünya Kupası 3 yarışması, 18 - 21 Kasım 2021 tarihlerinde Macaristan'da düzenlenecek.

Buz Pateni Short Track Dünya Kupası 3 yarışması, 18 - 21 Kasım 2021 tarihlerinde Macaristan'da düzenlenecek.

Türkiye Buz Pateni Federasyonundan yapılan açıklamada, "2022 Kış Olimpiyat Oyunları 3. kota yarışması olan Short Track Dünya Kupası 3 yarışmasına katılacak milli takım kafilemiz Debrecen şehrine ulaştı. Milli takım kafilemize başarılar diliyoruz." denildi.

18 Kasım Perşembe günü başlayacak yarışmalar, 21 Kasım Pazar günü sona erecek.

Dünya Kupası, Macaristan, Milli, Kasım, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Short Track Dünya Kupası 3 yarışması Macaristan'da düzenlenecek - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Short Track Dünya Kupası 3 yarışması Macaristan'da düzenlenecek - Son Dakika
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