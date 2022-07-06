Sierra Leone Futbol Federasyonu (SLFA), toplam 187 gol atılan iki maçı inceleme kararı aldı. - Son Dakika
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Sierra Leone Futbol Federasyonu (SLFA), toplam 187 gol atılan iki maçı inceleme kararı aldı.

06.07.2022 01:30
Sierra Leone Futbol Federasyonu (SLFA), toplam 187 gol atılan iki maçı inceleme kararı aldı.

Sierra Leone Futbol Federasyonu (SLFA), toplam 187 gol atılan iki maçı inceleme kararı aldı.

Sierra Leone Futbol Federasyonu (SLFA), toplam 187 gol atılan iki maçı inceleme kararı aldı.

İkinci Lig'de oynan karşılaşmada Kenema merkezli Kahunla Rangers ve Kono'dan Gulf FC, birinci kümeye yükselme maçlarında rakiplerine büyük fark attı.

Kahunla Rangers, Lumbebu United ekibini 95-0 yenerken, Gulf FC Koquima Lebanon maçını 91-1 kazandı. Karşılaşmalar, Sierra Leone futbol tarihinin en farklı galibiyetleri olarak tarihe geçti.

Ancak maçların ilk yarı skorları 2-0 ve 7-1'di ve şike şüpheleri nedeniyle her iki sonuç da tescil edilmedi.

SLFA Başkanı Thomas Daddy Brima "Oturup bu utanç verici durumun cezasız kalmasına seyirci olamazdık. Derhal bir soruşturma yapıp, sorumluları cezalandıracağız" dedi.

Kahunla Rangers Yönetim Kurulu Başkanı "sportmenliğe yakışmayan davranışları kınadıklarını" söylerken, Lumbebu'nun Genel Müdürü "herhangi bir şikeden haberi olmadığını" belirtti.

Koquima Lebanon'un Başkanı kendi maçlarının dostça geçtiğini belirtirken, Gulf FC yetkilileri herhangi bir yorum yapmadı.

İkinci yarıdan sonra gol yağmuru

Hem Kahunla hem de Gulf FC'nin son haftaya girerken puanı eşitti ve birinci lige çıkma mücadelesi veriyorlardı.

İki maç da aynı anda başlarken, Gulf FC'nin maçında hakem ikinci yarıda görev yapmayı reddetti ve değiştirildi.

Kazananı averajın belirleyeceği mücadelelerde Kahunla 93, Gul FC ise 84 gol daha attı.

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Federasyon soruşturma başlattı! Sierra Leone'da oynanan iki maçta toplam 187 gol atıldı Federasyon soruşturma başlattı! Sierra Leone'da oynanan iki maçta toplam 187 gol atıldı Wout Weghorst, resmen Beşiktaş'ta Wout Weghorst, resmen Beşiktaş'ta
Kaynak: BBC

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Son Dakika Spor Sierra Leone Futbol Federasyonu (SLFA), toplam 187 gol atılan iki maçı inceleme kararı aldı. - Son Dakika

BBC
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SON DAKİKA: Sierra Leone Futbol Federasyonu (SLFA), toplam 187 gol atılan iki maçı inceleme kararı aldı. - Son Dakika
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