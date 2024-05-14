Sigortam.Net, Finalspor'u mağlup ederek seride öne geçti - Son Dakika
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Sigortam.Net, Finalspor'u mağlup ederek seride öne geçti

Sigortam.Net, Finalspor\'u mağlup ederek seride öne geçti

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi play-off yarı final üçüncü maçında Sigortam.Net, deplasmanda Finalspor'u 79-71 yenerek seride 2-1 öne geçti. Sigortam.Net, Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 19-14 önde tamamladı ve devre sonunda soyunma odasına 39-35 üstün gitti. Üçüncü çeyreği de 55-53 önde bitiren Sigortam.Net, karşılaşmadan 79-71 galip ayrıldı. Serinin dördüncü maçı ise 16 Mayıs Perşembe günü saat 17.00'de yine Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak.

14.05.2024 22:21
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Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi play-off yarı final üçüncü maçında Sigortam.Net, deplasmanda Finalspor'u 79-71 yenerek seride 2-1 öne geçti.

Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 19-14 önde tamamlayan Sigortam.Net, devre sonunda soyunma odasına 39-35 üstün gitti.

Üçüncü çeyreği de 55-53 önde bitiren Sigortam.Net, karşılaşmadan 79-71 galip ayrıldı.

Üç galibiyete ulaşan ekibin finale yükseleceği serinin dördüncü maçı, 16 Mayıs Perşembe günü saat 17.00'de yine Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak.

Kaynak: AA

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