Sigortam.Net, Finalspor\'u mağlup ederek seride öne geçti

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi play-off yarı final üçüncü maçında Sigortam.Net, deplasmanda Finalspor'u 79-71 yenerek seride 2-1 öne geçti.
Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 19-14 önde tamamlayan Sigortam.Net, devre sonunda soyunma odasına 39-35 üstün gitti.
Üçüncü çeyreği de 55-53 önde bitiren Sigortam.Net, karşılaşmadan 79-71 galip ayrıldı.
Üç galibiyete ulaşan ekibin finale yükseleceği serinin dördüncü maçı, 16 Mayıs Perşembe günü saat 17.00'de yine Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak.
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