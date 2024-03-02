Siirt İl Özel İdarespor Kulübü maddi sıkıntılarla mücadele ediyor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 3. lig 4. Grup'ta mücadele eden Siirt İl Özel İdare Spor Kulübü Teknik Direktörü Mustafa Kalafatoğlu, destek çağrısında bulundu. Kalafatoğlu, Siirt İl Özel İdarespor Kulübünün maddi sıkıntılar çektiğini ve başta futbolcuların maaşları ile maç başlarının ödenemediği bir duruma geldiğini açıkladı.
Siirt Özel İdare Spor Teknik Direktörü Mustafa Kalafatoğlu, "Bergama maçı sonrası bizlere alacaklarımız konusunda taahhüt verilmezse ve futbolcularımızla birlikte biriken maaşlarımız, maç başlarımız ve primlerimiz verilmezse görevi bırakacağımız hususunu masaya yatıracağımızı bilinmesini isterim. Bizimde ailelerimize karşı sorumluluklarımız vardır. Borçlarımız birikti ve maalesef icralık duruma da düşenlerimiz oldu. Siirt Özel İdarespor Kulübü diyebilirim ki en itibarlı, verdiği sözü günü gününe yerine getiren bir başkan ve yönetiminin olduğunu futbol camiasında konuşulan ve takdir toplayan bir kulüpken, bugün bu halde olması bizleri derinden üzmektedir" dedi.
"İş adamlarını göreve davet ediyoum"
Kulüp başkanlığını yıllarca başarılı bir şekilde yürüten ve takımı amatör kümeden profesyonel lige çıkartan, kıt imkanlarla kulübü profesyonel ligde tutma başarısını gösteren Hıfzullah Canpolat'ın olduğunu açıklayan Kalafatoğlu, "Anladığım kadarıyla başkanımız küstürülmesi ve sezon başında takımın başında olmaması bu handikabın en önemli etkenidir. Kadim şehirlerimizin başında gelen Siirt şehrinde yaşayan her görüşte iş insanının, futbolun kucaklayıcı ve birleştirici özelliğinde göz önünde bulundurarak takıma sahip çıkma gibi bir sorumluluğu olduğunu düşünüyorum. Zor şartlar altında profesyonel ligde kalma başarısını bugüne kadar başaran bu takımın 6-7 milyon gibi bir rakamın bulunmaması nedeniyle ligden çekilmesi çok yazık olacak. Bu Siirtli olup da elini taşın altına koymayan iş insanlarının ayıbı olacaktır. Biz bugüne kadar direndik ve dayandık" diye konuştu. - SİİRT
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