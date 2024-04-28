Siirt Özel İdare Spor, Ordu deplasmanında son dakikada bulduğu golle öne geçmesine rağmen, 3 gol birden yiyerek amatör lige düştü.
Siirt İl Özel İdare Spor, Orduspor deplasmanında 90. dakikada Furkan Güneş'in attığı golle 1-0 öne geçerken, Furkan'ın attığı golün ardından formasını çıkarması sonucu ikinci sarı karttan oyundan atılmasıyla 10 kişi kaldı. Aynı dakika içinde Orduspor, Taha Balcı ile bulduğu golle skoru dengelerken, hemen akabinde Ahmet Akyüz ve Doğancan Aynacı'nın kaydettiği gollerle müsabakadan 3-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.
Alınan sonucun ardından Siirt Özel İdare Spor amatör lige düştü. - SİİRT
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