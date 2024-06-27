Siirt\'te Vatandaşlar Milli Takımı Destekledi

Spor

Siirt'te vatandaşlar, A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası F Grubu son maçında Çekya ile oynadığı ve 2-1 kazandığı karşılaşmayı dev ekranda izledi.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda kurulan dev ekranda karşılaşmayı izlemeye gelen vatandaşlar, Türk bayraklarıyla milli takıma alkış ve tezahüratlarla destekte bulundu.

Maçı izlemeye gelen Cengiz Özekinci, "Maçı izlemeye geldik. Çok mutluyuz. Maçı kazandığımız için çok sevinçliyiz. Diğer maçlarda Türkiye'ye başarılar diliyoruz." dedi.

Türkiye'nin maçı kazandığı için çok mutlu olduğunu belirten Betül Kayar ise, "Çok güzeldi. Milli takımımız çok iyi bir iş başardı. Bundan sonra ki maçlarında başarılar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Siirt Valisi Dr. Kemal Kızılkaya'da meydanda vatandaşlarla birlikte maçı izledi. Maçın ardından vatandaşlar galibiyeti coşkuyla kutladı. - SİİRT