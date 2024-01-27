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Siirt Üniversitesi Öğrencisi Atalay Aydemir, İşitme Engelliler Dünya Güreş Şampiyonasında Dünya Şampiyonu Oldu - Son Dakika
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Siirt Üniversitesi Öğrencisi Atalay Aydemir, İşitme Engelliler Dünya Güreş Şampiyonasında Dünya Şampiyonu Oldu

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenen İşitme Engelliler Dünya Güreş Şampiyonasında Siirt Üniversitesi öğrencisi Atalay Aydemir, serbest stilde 125 kilogram ve Grekoromen stilde 130 kilogram ile rakiplerini geride bırakarak iki ayrı dalda da Dünya Şampiyonu oldu. Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak, Aydemir'in başarısını ve aynı zamanda Türkiye Şampiyonu olan Milli sporcu Alper Gülen'i tebrik etti.

Siirt Üniversitesi Öğrencisi Atalay Aydemir, İşitme Engelliler Dünya Güreş Şampiyonasında Dünya Şampiyonu Oldu
27.01.2024 - 14:41,
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Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te gerçekleşen İşitme Engelliler Dünya Güreş Şampiyonasında Siirt Üniversitesi (SÜ) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Antrenörlük 3'üncü sınıf öğrencisi Atalay Aydemir, Dünya Şampiyonu oldu.

Atalay Aydemir, serbest stilde 125 kilogram, Grekoromen stilde ise 130 kilogram ile rakiplerini geride bırakarak iki ayrı dalda da Dünya Şampiyonu oldu. Öğrencinin başarısını tebrik eden Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak, Dünya Şampiyonu Atalay Aydemir ve Antrenörlük 3. sınıf öğrencisi güreş branşında Türkiye Şampiyonu olan ve Milli sporcu Alper Gülen'i tebrik etti. - SİİRT

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Siirt Üniversitesi Öğrencisi Atalay Aydemir, İşitme Engelliler Dünya Güreş Şampiyonasında Dünya Şampiyonu Oldu - Son Dakika
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